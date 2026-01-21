Thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023–2025 mới đây của Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Dự án do PGS.TS Đỗ Văn Dũng , giảng viên cao cấp Bộ môn Thống kê và Tin học y học, Khoa Y tế công cộng và PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện, phối hợp cùng Công ty Shionogi Co., Ltd (Nhật Bản). Tham gia nhóm nghiên cứu còn có TS Nguyễn Thị Hải Liên, giảng viên Bộ môn Tổ chức Quản lý Y tế, Khoa Y tế công cộng.

Theo Trường Đại học Y Dược TPHCM, đây là dự án có giá trị hợp đồng lớn, thể hiện rõ năng lực kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp, cũng như khả năng chuyển giao tri thức khoa học vào thực tiễn y tế. Dự án đã thu hút hơn 43 tỷ đồng đầu tư.

Trường ĐH Y Dược TPHCM

Trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà khoa học của Trường ĐH Y Dược TPHCM là tác giả của 6 sáng chế và 4 giải pháp hữu ích. Tiêu biểu như TS Trương Công Trị, giảng viên Bộ môn Công nghệ Dược phẩm (Trường Dược), với 1 bằng độc quyền sáng chế và 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, cho thấy tiềm năng lớn trong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu dược học.

Ngoài ra, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở cũng có nhiều đề tài. Nổi bật là đề tài cấp thành phố do PGS.TS Huỳnh Công Nhật Nam (Bộ môn Kỹ thuật Phục hình răng, Khoa Răng Hàm Mặt) chủ trì, với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng, đã hoàn thành và được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Phía Trường ĐH Y Dược TPHCM cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, nhà trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động khoa học công nghệ. Năm 2023, trường có 268 đề tài nghiên cứu được phê duyệt; đến năm 2025, con số này tăng lên 549 đề tài. Tổng kinh phí nghiên cứu khoa học trong 3 năm đạt hơn 54 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số lượng công bố khoa học tăng 20% so với giai đoạn trước, đưa Trường ĐH Y Dược TPHCM vào nhóm 5 trường đại học có công bố quốc tế nhiều nhất cả nước và đứng đầu trong khối ngành y – dược.

Đánh giá chung cho thấy, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường giai đoạn 2023–2025 đã có bước phát triển mạnh, đi vào chiều sâu, gắn chặt giữa nghiên cứu – đào tạo – thực hành lâm sàng và phục vụ cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu đưa Trường ĐH Y Dược TPHCM vào top 100 đại học hàng đầu châu Á.

Nhà trường xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chuyển đổi tư duy từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; đột phá công nghệ với AI, y học chính xác, in 3D; làm chủ công nghệ y tế; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành; tập trung giải quyết các vấn đề y tế trọng điểm quốc gia; tăng cường chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.