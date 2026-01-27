Trong bầu không khí thắm tình đồng chí, anh em, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith - người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa hết sức đặc biệt của chuyến thăm khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith

Chuyến thăm góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại của cả hai nước đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Nguyên Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith xúc động được gặp lại nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, trong sáng và hiệu quả mà Việt Nam luôn dành cho Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Ông thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả tốt đẹp đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các hoạt động quan trọng nhân chuyến thăm.

Ông cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định những thành tựu đó gắn liền với sự cống hiến quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định chuyến thăm lần này với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành trung ương Lào thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước Lào trong việc cùng Việt Nam triển khai thắng lợi các nghị quyết, thỏa thuận cấp cao, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith xúc động được gặp lại nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Hai bên khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công vun đắp là tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc; nhất trí tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt, hiếm có này.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu phát triển, xây dựng của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua. Đây đều là những hình mẫu, kinh nghiệm quý báu đối với các đô thị của Lào trong thời gian tới. Lãnh đạo Lào cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm cá nhân quý báu với Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao đã tới thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, đồng thời ghi nhận tích cực, đánh giá cao những kết quả phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thời gian vừa qua.

Ấn tượng trước những kỷ niệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào với Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây chính là những lời nhắc nhở để các thế hệ nhân dân Thủ đô luôn ghi nhớ, gắng sức xây dựng thành phố ngày càng đẹp đẽ, thịnh vượng hơn.

Hà Nội sẽ luôn đặt ưu tiên cao và sẵn sàng là đối tác tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm một cách thực chất với Lào, góp phần cụ thể hóa hơn nữa quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp và sự tin cậy chính trị sâu sắc, kết quả chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đóng góp tích cực vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; mở ra những hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa giữa Hà Nội và các địa phương của Lào.

Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn sẽ phát huy tình đoàn kết của hai nước, tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, theo đúng định hướng và tinh thần trong cuộc hội đàm ngày 26/1 của hai Tổng Bí thư.

Vào sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ