Video: Bộ Quốc phòng Ukraine

Hãng thông tấn RBC Ukraine trích dẫn thông cáo trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết binh chủng hải quân của nước này lúc rạng sáng 30/4 đã “thực hiện thành công chiến dịch nhằm vào những khí tài quân sự được Hải quân Nga triển khai ở eo biển Kerch”.

“Hai tàu chiến Sobol và Grachonok, những khí tài quan trọng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cây cầu bắc qua eo biển Kerch đã bị tấn công. Các tổn thất của đối phương đã được báo cáo. Áp lực có hệ thống đối với sự hiện diện của các lực lượng Nga ở Biển Đen vẫn tiếp tục”, Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin.

Khí tài cảm tử Ukraine tiếp cận tàu chiến của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố kèm thông cáo cho thấy các chiến hạm Nga đã nã hỏa lực dữ dội vào những chiếc xuồng không người lái (USV) cảm tử nhằm ngăn chúng tiếp cận. Đoạn sau của video đã ghi được hình ảnh một số vụ nổ lớn xảy ra.

Quân Nga hiện vẫn chưa bình luận về thông tin trên.