Video: Trung đoàn Hệ thống không người lái số 422 Ukraine

Đoạn video được Trung đoàn Hệ thống không người lái số 422 Ukraine đăng tải trên mạng Telegram gần đây cho thấy UAV cảm tử của đơn vị này khi hoạt động trên đường cao tốc E58 giữa hai khu định cư Chekhohrad và Udachne nằm gần thành phố Melitopol ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia đã phát hiện một đoàn xe quân sự đối phương đang di chuyển.

UAV Ukraine tập kích xe pháo Tornado-S. Ảnh: Trung đoàn Hệ thống không người lái số 422 Ukraine

Lập tức, binh sĩ Ukraine cho điều khiển chiếc UAV bám theo đoàn xe trên. Sau khi quan sát, các lực lượng Kiev xác định đoàn xe đối phương gồm có 1 xe pháo phản lực phóng loạt Tornado-S đi đầu, tiếp đó là 2 xe tải chở pháo cao xạ ZU-23-2 và 1 xe tải chở quân hộ tống đi sau cùng. Binh sĩ Trung đoàn số 422 Ukraine sau đó đã cho chiếc UAV cảm tử lao vào cỗ pháo Tornado-S đi đầu đoàn xe. Tuy nhiên, phía Kiev không nêu kết quả của cuộc tập kích.

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho hay, Tornado-S là pháo phản lực phóng loạt được Nga đưa vào biên chế trong quân đội từ giữa năm 2016 với vai trò phiên bản hiện đại hóa của pháo BM-30.

Pháo có 2 bộ phận chính là xe tải và bệ phóng tên lửa. Với các tên lửa dẫn đường, Tornado-S có thể tấn công các mục tiêu đối phương ở khoảng cách 120km.

Kíp điều khiển Tornado-S gồm 3 người. Xe tải MAZ-543 dùng làm khung gầm cho pháo phản lực này được trang bị động cơ diesel V-12 có công suất đạt 518 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể đạt vận tốc hành quân tối đa là 60 km/h và có thể di chuyển trong phạm vi tối đa 850km mà không cần tiếp liệu.

Để nâng cao khả năng tác chiến của Tornado-S, giới chuyên gia quân sự Nga đã chế tạo nhiều mẫu tên lửa cho khí tài này. Ví dụ, tên lửa 9M55K có chứa các đầu đạn con phân mảnh; 9M55K4 mang đầu đạn chứa mìn chống xe tăng; 9M55S mang đầu đạn nhiệt áp…