Video: Robert “Madyar” Brovdi/Defence

Chuyên trang quân sự Defence dẫn lời Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine (USF) cho biết các đơn vị điều khiển FPV cảm tử của Kiev trong ngày 23/4 đã tập kích các xe phòng không Tor-M2 và Osa của Nga ở 2 tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, miền đông Ukraine.

“Rạng sáng 23/4, đơn vị 13 thuộc Lữ đoàn Hệ thống không người lái số 414 đã thực hiện đòn tấn công bằng các FPV cảm tử B-2 nội địa vào một số hệ thống phòng không của đối phương. Các đầu đạn trang bị trên FPV với trọng lượng từ 7 - 11kg đủ để gây hư hại nghiêm trọng và phá hủy những mục tiêu có giá trị cao như các xe tên lửa phòng không di động”, ông Brovdi viết trên kênh Telegram.

FPV cảm tử Ukraine lao vào xe phòng không Osa của Nga. Ảnh: Robert “Madyar” Brovdi/Defence

Hiện quân Nga chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, 9K33 Osa là hệ thống phòng không do Liên Xô phát triển và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1972. Hệ thống này có trọng lượng gần 18 tấn, chiều dài 9,1m, chiều rộng 2,78m. Osa được đặt trên khung gầm bánh lốp BAZ-5937, tốc độ tối đa đạt 80 km/h, tầm hoạt động 500km, có thể vượt hào và lội nước.

Hệ thống 9K33 OSA. Ảnh: TASS

9K33 OSA được trang bị 6 tên lửa 9M33 có tầm bắn từ 2 - 9km và trần bay 5km. Hệ thống này còn được lắp radar 1S51M3 có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 30 - 40km.