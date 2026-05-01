Đoạn video do báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đăng tải cho thấy các thiết bị bay trinh sát của quân Nga đã phát hiện một tòa nhà 5 tầng ở Kostiantynivka được Lữ đoàn cơ giới số 100 của Ukraine sử dụng làm nơi triển khai binh sĩ tạm thời.

Chỉ vài giây sau, một quả bom đã rơi trúng tòa nhà nói trên. Vụ nổ đã khiến một phần công trình đổ sập. Các chuyên gia quân sự làm việc cho báo RG nhận định Không quân Nga đã sử dụng loại bom FAB-1500 trong vụ không kích.

Bom FAB-1500 rơi trúng tòa nhà binh sĩ Ukraine trú ngụ.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về nội dung đoạn video.

Theo tạp chí Kommersant của Nga, FAB-1500 là loại bom có trọng lượng từ 1,55-1,6 tấn; dài 2,76m; đường kính 0,63m và chứa từ 675-725kg thuốc nổ tùy theo phiên bản M-54 hay M-54ms. Khi được lắp module dẫn đường UMPK và thả từ máy bay chiến đấu, FAB-1500 trở thành quả bom lượn có phạm vi tấn công lên tới 60 - 70km.