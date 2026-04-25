Đoạn video được báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow trích dẫn hôm 23/4 cho thấy các thiết bị bay trinh sát của quân Nga khi hoạt động tại ngôi làng Senkove ở tỉnh Kharkiv đã phát hiện một nhà dân được binh sĩ Lữ đoàn cơ động đường không số 77 Ukraine sử dụng làm trạm điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) dã chiến.

Dữ liệu từ khí tài trinh sát đã được chuyển về cho các lực lượng Nga ở tuyến sau. Các đơn vị Moscow sau đó sử dụng tên lửa Kh-39 để tập kích vị trí trạm điều khiển FPV của quân Ukraine.

Tên lửa Kh-39 lao vào trạm điều khiển FPV của Ukraine. Ảnh: RG/The Wrong Side

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang Deep State, làng Senkove ở tỉnh Kharkiv, Ukraine nằm ngay sát khu vực quân Nga kiểm soát.

Kh-39, hay còn có tên khác là Tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ (LMUR) là khí tài được công ty KB Mashinostroyeniya thiết kế trong thập niên 2010 và chính thức đưa vào biên chế quân Nga từ năm 2016. Theo thời giá năm 2018, mỗi quả Kh-39 trị giá khoảng 14,2 triệu ruble Nga (hơn 4,9 tỷ VND).

Tên lửa Kh-39. Ảnh: TASS

Kh-39 nặng 105kg, với phần đầu đạn nặng 25kg; dài 1,94m và có đường kính 0,2m. Tầm bắn xa nhất của tên lửa đạt 14,5km, với tốc độ bay tối đa lên tới 230 m/s.

Theo thông tin được trang Iz của Nga tiết lộ, các lực lượng Moscow từng sử dụng Kh-39 “trong nhiều tình huống tác chiến ở mặt trận Syria”.