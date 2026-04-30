Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/4 đã đăng tải video về kíp pháo thủ M-46 của nước này thực hiện nhiệm vụ bắn phá hạ tầng dã chiến của quân Kiev ở tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine. Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy kíp pháo M-46 nhận được sự hỗ trợ từ máy bay không người lái (UAV) nên có thể nắm rõ tọa độ của các mục tiêu đối phương.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của quân Nga cho hay: “Kíp pháo M-46 của Trung đoàn súng trường cơ giới số 79 thuộc Cụm quân phía Bắc đã phá hủy các trạm điều khiển UAV, hầm dã chiến và điểm tập kết binh sĩ của đối phương tại tỉnh Kharkiv. Khoảng cách từ vị trí khai hỏa đến các mục tiêu là 18km”.

Pháo M-46 của Nga khai hỏa vào các mục tiêu quân sự Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, M-46 là pháo nòng dài dùng đạn cỡ 130mm, do xí nghiệp quốc phòng MOTZ thiết kế từ cuối thập niên 1940 và chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1951. Tính đến năm 2026, khí tài này đang được quân đội của hơn 50 quốc gia sử dụng.

Trọng lượng của M-46 khi hành quân và lúc tác chiến lần lượt là 8,45 tấn và 7,7 tấn; dài 11,7m bao gồm cả nòng; rộng 2,45m và cao 2,55m. Kíp chiến đấu có 8 người.

Các binh sĩ Nga tác chiến với pháo M-46. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Tầm bắn của M-46 khi sử dụng đạn pháo thông thường và đạn tăng tầm lần lượt là 27,1km và 44km, với tốc độ bắn thông thường đạt 6 phát/phút. Để nâng cao khả năng tác chiến cho M-46, các nhà khoa học quân sự Liên Xô đã chế tạo nhiều mẫu đạn như đạn nổ phân mảnh, đạn xuyên giáp, đạn khói, đạn hóa học dành cho khí tài này.