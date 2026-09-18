Sáng 18/9, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng từng đăng quang ASEAN Cup 2026, đội tuyển tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời đón sự trở lại của một số gương mặt và hai tân binh đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.

Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo CAHN. Cầu thủ Việt kiều Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, đồng thời được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các tuyển Việt Nam.

Nguyễn Adou Leygley Minh lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam.

Nguyễn Adou Leygley Minh có mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Pháp. Anh từng thi đấu ở các hạng chuyên nghiệp và bán chuyên Pháp, trong màu áo Grenoble (đội từng chơi ở Ligue 1), Annecy và Besancon. Năm 2024, Adou Minh về Việt Nam thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do, trong màu áo Hà Tĩnh.

Mùa giải 2025/26, trong màu áo CAHN, Adou Minh ra sân 29 trận tính trên mọi đấu trường, ghi dấu ấn bởi lối chơi chắc chắn, góp công giúp đội bóng ngành công an vô địch V-League.

Mùa này, Nguyễn Adou Leygley Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, khi cùng CLB CAHN đánh bại Adelaide United (Australia) ở vòng play-off để giành tấm vé lịch sử dự Cúp C1 châu Á. Trung vệ mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp cũng thi đấu tốt ở Siêu Cúp Quốc gia, hai vòng đầu V-League và trận ra quân tại đấu trường châu lục.

Tiền đạo 19 tuổi Williams Minh Hoàng được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lên ĐTQG.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho CA TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh sở hữu chiều cao 1m90 và tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường ĐTQG và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Williams Minh Hoàng gia nhập CLB CA TP.HCM từ giữa mùa giải 2025/26. Anh ghi tổng cộng 8 bàn trên mọi đấu trường, gồm 6 bàn tại V-League và 2 bàn ở Cúp Quốc gia.

Ở CLB CATP.HCM, Williams Minh Hoàng thường được bố trí hoạt động sau Tiến Linh trên hàng công. Tuy nhiên, khi lên tuyển Việt Nam, với khả năng tranh chấp và không chiến, chân sút 19 tuổi có thể được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở vị trí trung phong.