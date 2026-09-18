Thất bại ngày ra quân trước U23 Kuwait đẩy U23 Việt Nam vào tình thế khó. Mục tiêu mang tính sống còn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại vòng bảng Asiad 20 là phải thắng U23 Philippines. Trong trường hợp hòa hoặc thua, U23 Việt Nam có nguy cơ lớn bị loại, bởi đối thủ còn lại là U23 Uzbekistan rất mạnh.

Trên thực tế, U23 Việt Nam đã có thể giành một kết quả tốt ở trận mở màn. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Thanh Nhàn và các đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội, vừa kém may mắn.

Theo thống kê, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh 2 lần đưa bóng trúng cột dọc, 3 lần dội xà ngang. Các cầu thủ Việt Nam tung ra gần 30 cút sút, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận ra quân.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự tập trung khắc phục hạn chế dứt điểm cho U23 Việt Nam, đặc biệt là hàng công. Bên cạnh đó, cách triển khai lối chơi, phương án tấn công cũng phải có sự linh hoạt, khó bắt bài hơn, có thể tiếp cận khung thành đối phương để ghi bàn.

Hòa trận ra quân là rất đáng tiếc với U23 Việt Nam trong một thế trận áp đảo đối thủ, nhưng đây chưa phải là kết quả tệ với đội. Cơ hội đi tiếp của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn nguyên, và nhiệm vụ trước mắt là phải giành chiến thắng khi đối đầu với U23 Philippines.

Có thể thấy, trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait cũng có những điểm tích cực. Thanh Nhàn và các đồng đội triển khai thế trận mạch lạc, thực hiện nhiều mảng miếng tấn công, tạo ra được sức ép liên tục. Cách chơi này cần tiếp tục được phát huy, có sự hiệu quả hơn khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines.

U23 Việt Nam quyết đánh bại U23 Philippine. Ảnh: Minh Huy

Về nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh có lẽ không thực hiện nhiều sự thay đổi so với trận ra quân. Theo đó, đội hình xuất phát khả năng là thủ thành Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ. Đây là bộ khung được đánh giá mạnh nhất của U23 Việt Nam tại Asiad.

Bên kia chiến tuyến, U23 Philippines bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự khi để thua 1-5 trước U23 Uzbekistan trong trận mở màn. Đội bóng này còn gặp tổn thất khi tiền vệ phòng ngự Muens bị treo giò vì thẻ đỏ.

Khắc phục những hạn chế, chơi hết khả năng, U23 Việt Nam sẽ làm được điều mình cần là một chiến thắng trước U23 Philippines.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines diễn ra vào lúc 13h30 ngày 18/9.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ.

U23 Philippines: Guimares, Baldisimo, Lucero, Merino, Carino, Ortega, Reyes, Rontini, Roblico, Teves Aldeguer, Woods.