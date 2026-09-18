Giăng bẫy

Sau lượt trận đầu tiên, do chỉ có kết quả hoà trước U23 Kuwait, vì vậy khi đối đầu U23 Philippine, mục tiêu của HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò là giành 3 điểm nhằm nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhưng U23 Philippines thậm chí còn cần 3 điểm hơn bởi đội bóng này đã thất bại 1-5 trước Uzbekistan ở trận ra quân, nên gần như chỉ còn một con đường là phải giành chiến thắng.

U23 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn

Đương nhiên, U23 Philippines nhiều khả năng phải chủ động tấn công tìm kiếm bàn thắng thay vì chỉ phòng ngự, đợi chờ cơ hội. Và đây là điều U23 Việt Nam mong muốn.

Nói đơn giản, U23 Philippines nôn nóng muốn chiến thắng, U23 Việt Nam càng có lý do để kiên nhẫn bằng lối chơi kiểm soát chủ động chờ thời cơ, thay vì lao lên ngay từ đầu nhằm chứng minh sự vượt trội.

Nếu U23 Việt Nam có bàn thắng sớm, mọi thứ sẽ càng dễ dàng hơn. Ngược lại, một khi chưa thể ghi bàn cũng chẳng cần quá vội vội, hãy để Philippines tự mắc sai lầm.

U23 Việt Nam càng chơi điềm tĩnh bao nhiêu thì nguyên do cũng là vì Á quân U23 châu Á được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Dù vậy, cần nhớ rằng U23 Phillippines cũng có những cá nhân xuất sắc như Sandro Reyes, Scott Woods, John Lucero…, và chừng ấy đủ làm đội bóng áo đỏ phải dè chừng.

Và chiến thắng

Thay đổi cách tiếp cận trận đấu chỉ là một phần trong kế hoạch mà HLV Đinh Hồng Vinh đề ra nhằm hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Philippines. Phần còn lại sẽ thuộc về sự hiệu quả của các chân sút U23 Việt Nam.

Điều này là chắc chắn, bởi cực khó giành chiến thắng một khi tiếp tục thể hiện sự vội vã, thiếu chính xác như trong trận đấu ra quân gặp U23 Kuwait. Vậy nên, tình cảnh buộc Lê Phát, Quốc Việt, Thanh Nhàn phải biết chắt chiu hơn những cơ hội được tạo ra.

Để hướng đến chiến thắng đầu tiên ở Asiad

Không chỉ câu chuyện ghi bàn, ngay cả ở khả năng phòng ngự cũng cần gia cố, chắc chắn hơn. Nhìn U23 Philippines ở trận ra quân rõ ràng khả năng tấn công của đội bóng này không yếu (thậm chí tốt hơn so với U23 Kuwait), nhưng trước một U23 Uzbekistan vượt trội và sớm chơi hơn người, các học trò của ông McPherson đành thúc thủ với tỉ số 1-5.

Vì điều này, hàng thủ U23 Việt Nam phải chơi tập trung hơn. Bởi khi đã chủ động nhường thế trận trong một số thời điểm, cũng phải đảm bảo đối thủ không có cơ hội quá rõ ràng để ghi bàn.

Tóm lại, kinh nghiệm, sự lì lợm, tỉnh táo, đặc biệt sự hiệu quả cần U23 Việt Nam phát huy tối đa ở trận đấu với U23 Philippines nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trường hợp tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như trận ra quân, chỉ lo ngại rằng đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh thêm một lần phải tiếc nuối, trừ khi Philippines tự sụp đổ như cách đội bóng này gục ngã trước U23 Uzbekistan.