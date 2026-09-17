"Đây là trận đấu rất bổ ích với tuyển nữ Việt Nam, giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Điều tôi luôn hướng đến là khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần khi gặp các đội mạnh của Đông Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên", HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá về trận thua đậm 0-8 của tuyển nữ Việt Nam trước chủ nhà Nhật Bản tại Asiad 2026.

Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam chủ động lùi sâu về phần sân nhà, phòng ngự số đông, nhưng không thể ngăn cản đối thủ ghi bàn liên tiếp. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, việc đánh mất tinh thần là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản. Ảnh: VFF

"Chúng tôi biết rõ Nhật Bản là đối thủ mạnh, nên chủ trương chơi phòng ngự, hạn chế tối thiểu số bàn thua và chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ thi đấu nỗ lực, có thời điểm làm tốt nhiệm vụ, khi chỉ để thua 2 bàn đến trước thời điểm cuối hiệp một.

Bàn phản lưới của Huỳnh Như phút 43 khiến tâm lý toàn đội bị ảnh hưởng. Các cầu thủ để mất tập trung khiến đối thủ có cơ hội ghi thêm nhiều bàn thắng", HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo Điều lệ của giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Nếu đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội giành tấm vé vớt để đi tiếp.

"Điều quan trọng là tuyển nữ Việt Nam phải hồi phục thể lực nhanh chóng, sẵn sàng cho trận quyết đấu với Thái Lan", HLV Hoàng Văn Phúc chốt lại.