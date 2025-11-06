Ngày 6/10, Nhã Nam tổ chức ra mắt bộ sách Kỷ niệm 20 năm Nhã Nam. Từ cột mốc đầu tiên với Nhật ký Đặng Thùy Trâm - cuốn sách từng gây tiếng vang lớn và đạt kỷ lục nửa triệu bản in năm 2005, đến nay, Nhã Nam đã xuất bản hơn 20 triệu cuốn sách, trung bình 200 đầu sách mới mỗi năm, góp phần lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng văn hóa đọc và truyền cảm hứng học tập, sáng tạo cho nhiều thế hệ độc giả trên khắp cả nước.

Trải qua 2 thập kỷ, Nhã Nam không chỉ là một thương hiệu xuất bản uy tín mà còn trở thành đối tác tin cậy của hàng chục nhà xuất bản, nhà phát hành, cơ quan và tổ chức văn hóa - giáo dục trong và ngoài nước. Hàng trăm tác giả Việt Nam cùng gần 100 tác giả từng đoạt các giải thưởng danh giá như: Nobel, Goncourt, Renaudot, Man Booker, Pulitzer, Akutagawa… đã được Nhã Nam giới thiệu đến độc giả Việt.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chúc mừng hành trình 20 năm của Nhã Nam.

Ông Nguyễn Nhật Anh - Tổng Giám đốc Nhã Nam chia sẻ: "20 năm qua, chúng tôi miệt mài làm sách, mỗi cuốn sách là một ngôn ngữ, một triết lý riêng. Những người làm Nhã Nam luôn coi mình như những người thợ thủ công, chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết, mong được đồng điệu và sẻ chia với bạn đọc.

Nhã Nam may mắn được sinh ra trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới - thời kỳ người viết, người đọc cùng cởi mở, khát khao tri thức, cái đẹp và sự mới mẻ trong văn chương, nghệ thuật. Chúng tôi được đồng hành, góp tiếng nói nhỏ bé vào sự chuyển mình ấy của văn học, lịch sử, triết học và các lĩnh vực khoa học nhân văn khác".

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đánh giá: "Nhã Nam đã chứng minh sự tinh tế, sâu sắc và bền bỉ trong việc mang tiếng nói của văn hóa Việt đến với độc giả. Nhiều bạn đọc đã quay lại với thói quen đọc sách nhờ những cuốn sách mà Nhã Nam giới thiệu. 20 năm qua, họ kiên định với con đường ấy và giờ đây, trong thời đại chuyển đổi số, Nhã Nam cần tiếp tục mang tinh thần đó vào không gian đọc mới - nền tảng số, để đến gần hơn với bạn đọc trẻ".

Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: "Bộ sách kỷ niệm 20 năm của Nhã Nam khiến tôi rất xúc động và tự hào. Trong đó, có tới 14 cuốn do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp thực hiện. Chuỗi sách này như một chuỗi gen văn hóa, xác lập rõ tư tưởng, quan điểm và thẩm mỹ về sách của Nhã Nam. Qua đó, họ khẳng định chân dung riêng của mình, một đơn vị xuất bản có khát vọng mang đến những giá trị bền vững cho độc giả".

Theo ông Thiều, mỗi cuốn sách trong bộ 20 năm của Nhã Nam đều chứa đựng nhiều lớp tri thức, từ giáo dục, mỹ học, triết học, tôn giáo đến văn chương, giúp người đọc tiếp cận những nền tảng cơ bản của tri thức và văn hóa nhân loại.

"Kho sách mà Nhã Nam lưu giữ và kiến tạo hôm nay sẽ là tài sản quý cho nhiều thế hệ. Họ đã đi đúng hướng, luôn hỗ trợ các tác giả và kiên định với con đường đã chọn", ông nói.

Bộ sách phiên bản giới hạn kỷ niệm 20 năm, gồm 20 tác phẩm tiêu biểu nhất được tuyển chọn từ hàng vạn đầu sách từng xuất bản. Mỗi cuốn sách là một lát cắt ký ức, là biểu tượng cho các giai đoạn phát triển của Nhã Nam, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến bạn đọc, tác giả và dịch giả đã đồng hành suốt chặng đường trưởng thành của đơn vị.

20 tác phẩm gồm: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Rừng Na Uy, Khuyến học, Trần Dần – Thơ, Zarathustra đã nói như thế, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Vũ trụ, Lolita, Ngàn năm áo mũ, Hoàng tử bé, Nhà giả kim, Vang bóng một thời, Tự truyện của một Yogi, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, Văn minh Việt Nam, Những tù nhân của địa lý, Cây cam ngọt của tôi, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian.

Theo đại diện Nhã Nam, việc tuyển chọn 20 cuốn sách được thực hiện dựa trên các tiêu chí về giá trị tri thức, sức sống bền lâu, tầm ảnh hưởng với độc giả và tính tiêu biểu cho từng thể loại. Ban tuyển chọn cũng tham khảo ý kiến của các biên tập viên, tác giả, dịch giả và độc giả để bảo đảm lựa chọn mang tính đại diện nhất cho chặng đường phát triển của đơn vị.

Bộ sách đặc biệt này được xem như bức tranh thu nhỏ của 20 năm Nhã Nam - hành trình không ngừng nỗ lực quảng bá văn học Việt Nam và quốc tế, mở rộng phạm vi từ văn học đến các lĩnh vực như lịch sử, triết học, văn hóa, tâm lý học, kinh tế, khoa học, nghệ thuật…