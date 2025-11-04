Sáng nay, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đồng thời, đây là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TPHCM, trình độ cử nhân An ninh nhân dân và cử nhân Luật. Ông Lê Minh Trí là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; ủy viên Ban Bí thư khóa 13 (từ 8/2024); đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an. Ông cũng lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM; Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, trước khi trở thành Phó chủ tịch TPHCM vào đầu năm 2010.

Sau 3 năm làm Phó chủ tịch TPHCM, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và giữ cương vị này 3 năm, trước khi được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 8/2024, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và giữ cương vị này cho đến nay.