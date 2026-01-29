Sau gần 3 tháng tạm nghỉ, CLB Thép Xanh Nam Định đánh dấu sự trở lại sân cỏ bằng màn tiếp đón đối thủ Lion City Sailors (Singapore) tại lượt đấu thứ 4 vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á. Ở 3 lượt trận trước, đại diện Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng, nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Với sự trở lại của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son, Thép Xanh Nam Định đang rất tự tin hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở sân chơi khu vực. Cho tới lúc này, chân sút gốc Brazil ghi được 5 bàn sau hai lần ra sân ở Cúp CLB Đông Nam Á.

Xuân Son và các đồng đội tự tin giành chiến thắng trên sân nhà

HLV Mauro Jeronimo đánh giá dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng sự trở lại của Xuân Son là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với Bangkok United, trong những phút cuối cùng Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm 1 bàn thắng.

Được chơi trên sân nhà, Xuân Son càng quyết tâm thể hiện. Tiền đạo sinh năm 1997 sẵn sàng cho một trận đấu bùng nổ, ghi bàn thắng giúp đội bóng thành Nam giành 3 điểm trọn vẹn tại Thiên Trường.

Bên kia chiến tuyến, Lion City Sailors thi đấu liên tục trong suốt hai tháng qua, đang sở hữu mạch 9 trận bất bại liên tiếp với 8 chiến thắng trên các đấu trường. Thành tích này cho thấy đại diện của Singapore không dễ bị bắt nạt.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Lion City Sailors diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/1 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.