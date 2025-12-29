Khoảnh khắc một trực trăng quay tít và hiện trường vụ va chạm. Video: ABC

Hãng CNN dẫn tin từ cơ quan hàng không liên bang Mỹ cho hay, hai trực thăng, một chiếc Enstrom F-28A và một chiếc Enstrom 280C, đã đâm vào nhau giữa trời vào khoảng 11h25 ngày 28/12 ở gần sân bay thị trấn Hammonton. Khi va chạm xảy ra, chỉ có phi công trên trực thăng.

Hai trực thăng sau đó đã rơi xuống một cánh đồng ở Hammonton, cả 2 nạn nhân đã được trực thăng đưa tới trung tâm cấp cứu. Trưởng phòng cứu hỏa thị trấn, ông Sean Macri nói với CNN, một trong các nạn nhân có thể bị ngừng tim khi được đưa lên xe cứu thương.

Video từ hiện trường cho thấy một chiếc trực thăng quay nhanh và rơi xuống đất. Các video khác đã ghi lại hình ảnh trực thăng vỡ thành nhiều mảnh, cánh quạt nhô lên khỏi mặt đất, giấy tờ và quần áo nằm rải rác trên cánh đồng. Trực thăng Enstrom F-28A màu đỏ bị hư hại nặng, trong khi thân máy bay Enstrom 280C màu trắng nằm gần đó cháy đen đến mức không thể nhận ra.

Theo ông Marci, thật khó để nhận ra đó từng là một chiếc trực thăng, chiếc Enstrom 280C trông giống như một đống kim loại méo mó đang bốc cháy.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ cho biết, họ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, cử một điều tra viên đến hiện trường để thu thập dữ liệu theo dõi chuyến bay, hồ sơ bảo dưỡng máy bay, liên lạc với kiểm soát không lưu, lời khai của nhân chứng và nhiều hơn nữa.

Hammonton là một thị trấn có khoảng 15.000 dân nằm ở phía nam tiểu bang New Jersey. Thị trấn này có lịch sử lâu đời về nông nghiệp và nằm gần Pine Barrens, một khu vực hoang dã có rừng bao phủ hơn 405.000 ha.