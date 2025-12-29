Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Global Look Press

Hãng tin RT dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện thân thiện và chuyên nghiệp kéo dài 1h15.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ và người đứng đầu nước Nga đã bày tỏ sự quan tâm chung tới việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa vào những hiểu biết mà ông và ông Trump đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi đầu năm nay.

Theo trợ lý Điện Kremlin, cả hai tổng thống đều nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời như đề xuất của Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev "chỉ kéo dài xung đột và có nguy cơ tái diễn các hành động thù địch". Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc tiếp tục tiến trình giải quyết bằng cách thành lập hai nhóm làm việc để giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế.

Ông Ushakov cho biết thêm Tổng thống Trump và Tổng thống Putin nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky.

Trước đó cùng ngày, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đã có một cuộc trò chuyện “rất hiệu quả” với người đứng đầu nước Nga Putin.

Tiếp sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với các lãnh đạo châu Âu, gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Trump và ông Zelensky đạt 100% nhất trí về bảo đảm an ninh

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: Sky News

Phát biểu tại cuộc họp báo chung vừa diễn ra sau khi hội đàm trực tiếp trong 2 giờ với ông Zelensky, ông Trump cho biết, nếu đàm phán diễn ra tốt đẹp, một kế hoạch hòa bình có thể được các bên nhất trí trong vài tuần. Người đứng đầu nước Mỹ nói: "Chúng tôi đã đạt được... có người nói 95%, tôi không biết chính xác là bao nhiêu phần trăm nhưng chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong việc chấm dứt xung đột".

Hãng tin BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine nói tại họp báo rằng kế hoạch hòa bình 20 điểm đã được nhất trí tới 90% trong khi các đảm bảo an ninh giữa Mỹ và Ukraine đã được nhất trí 100%.

Khi được hỏi về các vấn đề gai góc vẫn chưa được giải quyết, Tổng thống Trump nói: "Tôi nghĩ đó là vấn đề đất đai. Một phần đất đã chịu sự kiểm soát của Nga, một phần khác đang tranh giành nhưng sẽ mất trong vài tháng tới. Tốt hơn hết là các bạn nên đạt thỏa thuận ngay bây giờ". Ông Trump nói thêm người Ukraine đã rất dũng cảm nhưng đã tới lúc chấm dứt xung đột".

Tổng thống Trump cho biết, ông sẵn sàng tới thăm Ukraine nhưng muốn đạt được thỏa thuận trước. Ông cũng đề nghị sẽ phát biểu tại Quốc hội Ukraine nếu ông Zelensky cho rằng điều đó sẽ giúp ích.

Về cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, ông Trump nói, điều đó có thể diễn ra trong thời gian thích hợp.

Hãng BBC đưa tin, dù tuyên bố đạt được nhất trí về nhiều vấn đề song cả ông Trump lẫn ông Zelensky đều không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào mà chỉ cam kết các nhóm của họ sẽ gặp nhau trong những tuần tới. Về vấn đề lãnh thổ của Ukraine và quyền kiểm soát các vùng đất đó vẫn là điểm mấu chốt gây tranh cãi nhất và cả hai nhà lãnh đạo đều không đưa ra hướng giải quyết nào khác ngoài việc gặp lại nhau. Các nhà quan sát nhận xét, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình nào sau đó, sẽ phải đạt được thỏa thuận với Nga về những điểm tương tự.

Cuộc họp báo của ông Trump và ông Zelensky diễn ra lúc sáng sớm nay (29/12) theo giờ Việt Nam.