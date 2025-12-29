Hãng RT dẫn tin từ cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga hôm qua (28/12) cho biết, tên lửa được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông và được phát sóng trực tiếp.

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Vũ trụ Iran, ông Vahid Yazdanian nói với hãng thông tấn IRNA, các vệ tinh quan sát quỹ đạo thấp của Iran sẽ chụp nhiều ảnh để sử dụng trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Sáng kiến ​​chung Nga - Iran này là một phần của chương trình hợp tác vũ trụ dân sự ngày càng phát triển giữa hai nước. Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện kéo dài 20 năm vào đầu năm 2025, bao gồm hợp tác về không gian và năng lượng hòa bình, khoa học và công nghệ.

Video: RT