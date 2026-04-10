Tối 10/4, TAND TPHCM tuyên án 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Theo HĐXX, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), rộng hơn 6.201 m², được Nhà nước giao cho Tập đoàn Cao su quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Sau đó, Tập đoàn Cao su giao Công ty Cao su Đồng Nai quản lý 5.374 m² và Công ty Cao su Bà Rịa hơn 827 m² theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su lập phương án xử lý cơ sở nhà, đất; đề xuất hợp khối và chuyển mục đích sử dụng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn sang đất ở để xây chung cư phục vụ cán bộ, công nhân viên. Phương án này được UBND TPHCM và Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, ông Lê Quang Thung cùng một số cá nhân tại Tập đoàn và đơn vị liên quan đã chuyển tài sản Nhà nước thành tài sản tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước. Việc xét xử nhằm răn đe, giáo dục, đồng thời thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Căn cứ tài liệu điều tra, kết quả thẩm vấn công khai tại tòa, lời khai của các bị cáo và người liên quan cùng chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX xác định việc truy tố, xét xử có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hành vi phạm tội của từng bị cáo

HĐXX xác định ông Lê Quang Thung là người khởi xướng sai phạm; trực tiếp thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn từ Tập đoàn Cao su sang doanh nghiệp tư nhân không qua thẩm định giá, đấu giá, nên phải chịu trách nhiệm chính.

Đối với Linh và Dừa, dù biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước, hai bị cáo vẫn thỏa thuận với các cá nhân tại Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và bà Nguyễn Thị Như Loan để hợp thức hóa thủ tục mua bán, không qua định giá, đấu giá.

Về bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, dù nhận thức rõ khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Linh và Dừa mua khu đất này, sau đó chuyển nhượng lại cho đối tác khác, thu lợi 234 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá, các bị cáo đều có trình độ, nhận thức pháp luật, đủ khả năng phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, vì vụ lợi cá nhân hoặc do nhận thức chưa đầy đủ, nể nang, lệ thuộc cấp trên nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan quản lý trong lĩnh vực nhà, đất công. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả.

Đến nay, các bị cáo đã nộp hơn 400 tỷ đồng; trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự trong vụ án.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Lê Y Linh bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về cùng tội danh trên và 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp 7 năm 6 tháng tù. Cùng về hai tội danh trên, Đặng Phước Dừa bị tuyên 7 năm tù.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan bị tuyên 3 năm tù; Nguyễn Thị Hồng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

16 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 5 năm tù.