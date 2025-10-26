Dưới đây là một số tình huống mới được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Hyundai Grand i10 vượt ẩu, húc bay hai người đi xe máy

(Nguồn video: Otofun)

Pha va chạm rất nguy hiểm xảy ra vào trưa 22/10 tại quốc lộ 14C, thuộc địa phận xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đoạn video do camera hành trình của ô tô con đi cùng chiều ghi lại, một xe Hyundai Grand i10 đã phóng nhanh lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt. Tới nút giao hai người đi xe máy rẽ phải nhập vào đường chính bị ô tô đâm mạnh. Hai nạn nhân bị đâm văng, xe máy bay ra xa.

Ô tô con bị kẹp giữa hai xe đầu kéo vì lỗi sơ đẳng của tài xế

(Nguồn video: Đức Huân)

Tình huống "ghê răng" vừa xảy ra vào sáng 24/10 trên tuyến Quốc lộ 5, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.

Dù đường đông xe tải và container, tài xế chiếc xe con hiệu Suzuki Swift vẫn cố gắng len lỏi vượt lên về phía ngã tư để chuyển hướng. Chiếc xe con lọt vào điểm mù và kẹt cứng giữa hai xe đầu kéo, hai bên hông chiếc xe này bị hư hỏng khá nặng.

Ô tô con lấn lán, húc rụng bánh xe bán tải

(Nguồn video: Quang Hưng)

Tình huống va chạm giao thông xảy ra vào chiều 22/10, tại Km150 trên Quốc lộ 20, đoạn qua thôn Liên Đầm, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Trên đoạn đường cong, xe con hiệu Deawoo Gentra đeo biển tập lái lấn hẳn sang làn đối diện, tông vào bên lái của một xe bán tải hiệu Ford Ranger. Hậu quả cả hai chiếc xe đều bị rụng bánh bên lái, phần đầu biến dạng. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Vượt ẩu, ô tô bị xe container đâm xoay ngang

(Nguồn video: Bảo Lê)

Vụ va chạm xảy ra vào hôm 20/10 tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ngô Quyền, Hải Phòng) và được camera hành trình của chính xe container ghi lại.

Theo đoạn video, chiếc xe con hiệu KIA Morning vượt lên từ phía bên phải rồi bất ngờ tạt đầu xe container. Do vào đúng điểm mù, chiếc Morning trên đã bị container đâm xoay ngang và đẩy đi một đoạn.

Đánh võng chuyển làn, xe máy lao thẳng vào đầu ô tô

(Nguồn video: OFFB)

Cú va chạm mạnh giữa xe máy và ô tô tải xảy ra vào ngày 19/10 tại Thái Thụy (Hưng Yên) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Nam thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao bất ngờ đánh lái lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một chiếc xe tải. Đúng lúc này ở hướng ngược chiều một chiếc xe tải khác đi tới, người đi xe máy lao thẳng vào đầu xe tải và bị hất văng ra đường, bị thương khá nặng.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!