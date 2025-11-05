Hành quân đến sân Công viên các Hoàng tử, Bayern Munich chiếm ưu thế trong hiệp một và xứng đáng có được 2 bàn thắng đều nhờ công Luis Diaz.

Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Colombia không thể kết thúc trận đấu như mong muốn, khi anh bị đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giải lao.

Pha vào bóng nguy hiểm của Luis Diaz khiến Hakimi chấn thương nặng - Ảnh: EPA

Trong nỗ lực giành bóng từ phía sau, Luis Diaz phạm lỗi nghiêm trọng với Hakimi, khiến hậu vệ PSG nằm sân đau đớn.

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo. Thế nhưng, sau khi kiểm tra VAR, Luis Diaz bị truất quyền thi đấu.

Về phần Hakimi, anh bật khóc và được các bác sỹ bế ra khỏi sân, dấu hiệu cho thấy tổn thương nghiêm trọng ở chân trái.

Nếu gãy xương, Hakimi chắc chắn sẽ phải nghỉ vài tháng và không thể tham dự VCK cúp châu Phi được tổ chức tại quê nhà Maroc vào cuối năm nay.

Hakimi rời sân trong đau đớn - Ảnh: EPA

Phóng viên TNT Sports sau trận xác nhận, hậu vệ cánh 27 tuổi tự di chuyển rời sân bằng đôi nạng, với phần cổ chân trái được nẹp lại.

Chơi hơn người trong cả hiệp hai, PSG rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của Joao Neves nhưng vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2.