Với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở cúp châu Âu mùa này, HLV Luciano Spalletti tung ra đội hình mạnh nhất với Dusan Vlahovic lĩnh xướng hàng công.

Tuy nhiên, niềm tin của “Bà đầm già” nhanh chóng bị thử thách. Phút 12, Maximiliano Araujo tận dụng khoảng trống bên cánh trái, tung cú sút sệt hiểm hóc đánh bại thủ môn Di Gregorio, mở tỷ số cho Sporting CP.

Juventus gặp khó khăn, sự tỏa sáng của Dusan Vlahovic giúp chủ nhà thoát thua Sporting CP - Ảnh: CLB

Chưa dừng lại, chỉ hai phút sau, Trincao suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của anh đưa bóng bật xà ngang trong gang tấc.

Sau những phút đầu lép vế, Juventus dần lấy lại thế trận. Dusan Vlahovic là điểm sáng hiếm hoi khi liên tục gây áp lực lên hàng thủ đội khách.

Phút 34, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang chuẩn xác của Khephren Thuram - chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi liên tiếp.

Sang hiệp hai, Juventus chơi chủ động hơn nhưng vẫn thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Trận hòa 1-1 khiến họ chỉ có 3 điểm sau 4 lượt trận và đứng thứ ba bảng đấu, trong khi Sporting CP tiếp tục bay cao với 7 điểm, tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp.

Ghi bàn

Juventus: Vlahovic 34'

Sporting Lisbon: Araujo 12'

Đội hình thi đấu

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Quenda, Trincao, Golcaves, Ioannidis