MU được cho là đã khởi động những bước đi quan trọng để chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Ngôi sao 22 tuổi người Anh này nổi lên là một trong những tài năng được săn đón nhất tại Ngoại hạng Anh, thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn, bao gồm cả Real Madrid.

Anderson là mục tiêu hàng đầu của MU. Ảnh: Imago

“Quỷ đỏ” đang chuẩn bị một lời đề nghị “bom tấn”, trị giá khoảng 70 triệu bảng nhằm vượt mặt các đối thủ cạnh tranh như Real Madrid, Chelsea, Man City.

MU xem Anderson là một mục tiêu ưu tiên hàng đầu để giải quyết dứt điểm những vấn đề đang tồn đọng ở khu vực trung tuyến.

Sự cần thiết của thương vụ này là rất rõ ràng: đội hình “Quỷ đỏ” đang thiếu đi sự tươi mới.

Bên cạnh đó, Kobbie Mainoo không được lòng Ruben Amorim, nên việc bổ sung một cầu thủ trẻ, đa năng và có tiềm năng lãnh đạo như Anderson được coi là cấp bách.

Anderson đã thể hiện phong độ xuất sắc tại Nottingham Forest, với khả năng kết hợp giữa sáng tạo, rê dắt, gây áp lực và sở hữu phẩm chất một tiền vệ trung tâm hiện đại.

MU tin rằng Anderson có thể trở thành trụ cột của CLB nhiều năm tới, giống như cách Thomas Tuchel đang xây dựng anh thành mắt xích cho tuyển Anh hướng về World Cup 2026.

Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không hề đơn giản. Nottingham Forest giữ vững lập trường và không muốn để cầu thủ chủ chốt của mình ra đi với mức giá thấp hơn kỳ vọng.

MU phải thể hiện sự quyết tâm và thuyết phục cả Forest lẫn cá nhân Anderson về sự hấp dẫn của dự án bóng đá tại Old Trafford.

Việc chiêu mộ thành công Anderson không chỉ mang lại sự tươi mới và cạnh tranh nội bộ, mà còn gửi đi một thông điệp về tham vọng lớn của MU về tham vọng đua tranh danh hiệu Premier League.