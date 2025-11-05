Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Thomas Frank chủ động đẩy cao đội hình, liên tục dồn ép khiến hàng thủ đội khách phải chống đỡ vất vả.

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, bàn mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút 19 khi Xavi Simons tung đường chọc khe tinh tế để Brennan Johnson dứt điểm gọn gàng, giúp “Spurs” vươn lên dẫn 1-0.

Tottenham chơi áp đảo Copenhagen - Ảnh: CLB

Sang hiệp hai, Tottenham tiếp tục duy trì sức ép. Phút 51, tài năng trẻ Odobert nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm chuẩn xác sau pha phối hợp đẹp mắt.

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Johnson - người hùng của hiệp một - lại bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm, khiến Tottenham phải thi đấu thiếu người.

Tưởng rằng Copenhagen sẽ tận dụng cơ hội để lật ngược tình thế, nhưng hàng thủ đội khách lại thi đấu lỏng lẻo. Tottenham phản công sắc bén và nhanh chóng kết liễu trận đấu với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 64 và 67, do công của Van de Ven và Palhinha.

Spurs có chiến thắng đậm đà - Ảnh: CLB

Thắng đậm 4-0 dù chơi thiếu người, Tottenham tiếp tục duy trì lợi thế khi tiếp tục góp mặt ở top 8 đội đầu bảng tại Champions League năm nay.

Ghi bàn: Johnson 19', Odobert 51', Van De Ven 64', Palhinha 67'

Thẻ đỏ: Johnson 57' (Tottenham)

Đội hình thi đấu

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Udogie, Bentancur, Sarr, Johnson, Simons, Odobert, Kolo Muani

Copenhagen: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Larsson, Lerager, Clem, Achouri, Moukoko, Elyounoussi