Trận đại chiến giữa Liverpool và Real Madrid diễn ra đầy căng thẳng ngay từ những phút đầu. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, pressing quyết liệt ở giữa sân.

Real Madrid sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Jude Bellingham xử lý khéo léo trong vòng cấm, nhưng thủ môn Liverpool kịp phản xạ cứu thua.

Liverpool hạ gục Real Madrid đang có phong độ cực cao - Ảnh: LFC

Ở chiều ngược lại, Dominik Szoboszlai liên tục uy hiếp khung thành bằng những cú sút xa buộc Courtois phải trổ tài. Hiệp một khép lại không bàn thắng, song thủ thành người Bỉ trở thành tâm điểm với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục.

Sang hiệp hai, Liverpool tăng tốc và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 61. Từ quả đá phạt chuẩn xác của Szoboszlai, Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu hạ gục Courtois, VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Real Madrid dồn toàn lực tấn công nhưng Mbappe bỏ lỡ không thể tỏa sáng, và nỗ lực muộn màng của thầy trò Xabi Alonso không đủ cứu vãn. Chung cuộc, Liverpool thắng 1-0, trong khi Real Madrid rời Anfield với nỗi tiếc nuối.

Ghi bàn: Mac Allister (61')

Đội hình thi đấu

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili, Robertson (Milos Kerkez 88'), Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister (Curtis Jones 79'), Szoboszlai, Salah, Wirtz (Federico Chiesa 88'), Ekitike (Cody Gakpo 79')

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Carreras, Militao, Huijsen, Valverde (Brahim Diaz 90'), Tchouameni, Guler (Trent Alexander-Arnold 82'), Camavinga (Rodrygo 69'), Vinicius, Bellingham, Mbappe