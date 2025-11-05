Trận đại chiến giữa PSG và Bayern Munich diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay từ khi khai cuộc. Chỉ sau 4 phút, đội khách gây choáng váng sân Parc des Princes khi Luis Diaz chớp thời cơ dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Luis Diaz ghi cú đúp rồi bị thẻ đỏ ở cuối hiệp một - Ảnh: FCBM

PSG nhanh chóng đáp trả bằng những pha đi bóng kỹ thuật của Ousmane Dembele và Bradley Barcola, song thủ thành Manuel Neuer vẫn chơi xuất sắc để giữ vững mành lưới.

Phút 22, PSG tưởng như đã có bàn gỡ, nhưng VAR xác định lỗi việt vị. Ngay sau đó, Bayern phản công chớp nhoáng và Luis Diaz tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Serge Gnabry suýt chút nữa khiến PSG nhận bàn thua thứ ba nếu cú sút của anh không dội cột dọc.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 44 khi Luis Diaz bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Hakimi.

Thi đấu thiếu người, Bayern buộc phải lùi sâu phòng ngự trong hiệp hai. PSG dồn lên tấn công và được đền đáp ở phút 74 khi Joao Neves ghi bàn rút ngắn 1-2 sau pha kiến tạo của Lee Kang In.

Dù chịu sức ép khủng khiếp từ đội ĐKVĐ, Bayern Munich vẫn giữ vững thế trận nhờ hàng thủ kỷ luật và sự chắc chắn của Neuer.

Chung cuộc, “Hùm xám” xứ Bavaria rời Paris với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm - minh chứng cho đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nước Đức.

Ghi bàn

PSG: Neves (74')

Bayern: Diaz (4', 32')

Thẻ đỏ: Diaz (Bayern, 45'+7)

Đội hình thi đấu

PSG: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Ruiz, Zaire Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Diaz, Olise, Kane