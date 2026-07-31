Các tay súng Hamas. Ảnh: EPA

Ông Ghazi Hamad, thành viên phái đoàn đàm phán của Hamas hôm nay (31/7) xác nhận với hãng tin Al Jazeera rằng các bên đã đạt được thỏa thuận và một tuyên bố chính thức sẽ sớm được công bố.

"Các cuộc đàm phán rất khó khăn và phức tạp. Chúng tôi đã cố gắng đạt được công thức tốt nhất có thể", ông Hamad nói. Tuy nhiên, nhà đàm phán của Hamas nhấn mạnh Israel phải chấp thuận lộ trình giải giáp theo từng giai đoạn. Hamas sẽ không thực hiện bất kỳ phần nào của thỏa thuận nếu lực lượng Israel không hoàn thành các cam kết của mình, đặc biệt là việc rút quân khỏi Gaza và thúc đẩy công cuộc tái thiết tại vùng lãnh thổ Palestine này.

"Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc giải giáp trước khi Israel rút khỏi Dải Gaza", ông Hamad tuyên bố.

Ông Hamad cũng nói với đài BBC rằng Hamas muốn sử dụng cụm từ "kiểm kê và lưu trữ vũ khí dưới sự giám sát của Palestine" thay vì "bàn giao vũ khí cho Israel" trong thoả thuận.

Nhà đàm phán Palestine này nói thêm Hamas sẽ bàn giao vũ khí cho Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza (NCAG). Đây là một cơ quan mới được Hội đồng Hòa bình thành lập nhằm điều hành các công việc dân sự hàng ngày tại lãnh thổ Palestine.

Ông Hamad đưa ra các phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các bên đã đạt được một thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza. Theo ông Trump, quá trình này sẽ đi kèm với việc quân đội Israel rút khỏi Gaza theo từng giai đoạn, khi các bước trong thỏa thuận được triển khai.