Theo báo Guardian, chính quyền lâm thời mà Hamas đề nghị chuyển giao quyền lực có tên gọi là Ủy ban quốc gia về quản lý Dải Gaza (NCAG). NCAG được thành lập hồi tháng 1 năm nay và chịu sự giám sát của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng như một phần của kế hoạch ngừng bắn do Washington làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái.

Phát ngôn viên Hamas Hazem Qassem (trái) và Ismail al-Thawabta, giám đốc văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas ở Dải Gaza công bố ý định chuyển giao quyền lực của nhóm hôm 6/7. Ảnh: Anadolu

Mohammed al-Farra, người đứng đầu chính quyền Hamas, ngày 6/7 đã tuyên bố từ chức và chuyển giao quyền lực cho NCAG. Ông Al-Farra nói Hamas sẽ chấm dứt sự chỉ đạo chính trị đối với chính quyền Gaza ngay lập tức, nhưng các công, viên chức sẽ vẫn giữ nguyên chức vụ trong thời gian chờ NCAG tiếp quản.

“Sau khi đảm bảo mọi công tác chuẩn bị cần thiết cho việc chuyển giao hệ thống chính quyền tại Dải Gaza hoàn tất, tôi xin rút khỏi các vị trí Chủ tịch Ủy ban theo dõi công việc chính quyền tại Dải Gaza và Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của chính phủ”, ông Al-Farra bày tỏ, đề cập đến 2 chức danh khác nhau được Hamas sử dụng cho chính quyền của họ ở Gaza kể từ khi nắm quyền hoàn toàn vào năm 2007.

Hazem Qassem, phát ngôn viên của Hamas nhấn mạnh: “Hamas đã thực hiện một bước đi mới khi không còn nắm quyền kiểm soát Dải Gaza nữa, nhằm loại bỏ mọi lý do biện minh cho sự chiếm đóng”.

Hiện chưa rõ tuyên bố ngày 6/7 của Hamas sẽ giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn chỉ được tuân thủ một phần ở Dải Gaza đến mức nào hay giúp cải thiện điều kiện ở dải đất ven biển vẫn bị Israel bao vây và đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo ra sao.

Giới quan sát chỉ ra rằng dù khẳng định sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý an ninh như một phần của quá trình chuyển đổi, nhưng Hamas không hứa hẹn sẽ đơn phương giải giáp vũ khí như Israel và Mỹ yêu cầu.

Ngoài ra, 13 thành viên hiện tại của NCAG, chủ yếu là các chuyên gia Palestine nổi tiếng đã bị chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngăn cản nhập cảnh vào Dải Gaza và bị mắc kẹt ở Cairo, Ai Cập kể từ đầu năm nay. Điều này càng làm tăng thêm các hoài nghi về thời điểm chuyển giao trong tương lai.

Chủ tịch NCAG Ali Shaath đã viết trên mạng xã hội hôm 6/7: “Ủy ban hoàn toàn sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm quốc gia của mình ngay khi có đủ nguồn lực và khả năng cần thiết”.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc hoan nghênh “bất kỳ bước đi nào góp phần thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và thúc đẩy các mục tiêu được nêu trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an”.

“Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới sự quản lý thống nhất ở Palestine, dưới sự điều hành của Chính quyền Palestine”, ông Dujarric nói thêm.