Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/7 đã đăng tải đoạn video xác nhận việc hạ sát Yahya Saeed Mohammed Hamdan - chỉ huy đơn vị Nukhba của Hamas.

"Hamdan là nhân vật chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Israel ngày 7/10/2023. Trong thời gian vừa qua, người này đã liên tục thúc đẩy việc khôi phục năng lực tác chiến của Hamas ở Dải Gaza. Vì lẽ đó, Hamdan bị coi là một mối nguy cần phải tiêu diệt", IDF thông báo.

Cùng ngày, IDF cũng thông báo về việc phá hủy 5 đường hầm của Hamas ở miền bắc Gaza. "5 đường hầm này có tổng chiều dài khoảng 2km, vốn được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Hamas", đại diện IDF cho biết.

Quân đội Israel hạ sát chỉ huy của Hamas tại Dải Gaza. Video: IDF

Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố rằng quân đội nước này đã đánh sập 83% số đường hầm của Hamas tại Dải Gaza.

Liên quan đến tình hình Iran, giới chức Israel tiết lộ rằng nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công nhắm vào Tehran và đang chờ đợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh".

"Israel không muốn quay trở lại giai đoạn mà người dân phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, nhưng chúng tôi sẽ không làm ngơ trước những diễn biến tại Iran. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng nối lại hoạt động không kích, bất chấp cái giá phải trả", tờ New York Post dẫn lời một quan chức Israel.

Trước đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã điện đàm để trao đổi về tình hình an ninh khu vực và các hoạt động quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh.