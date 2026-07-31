Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới việc Dải Gaza cuối cùng sẽ do một chính phủ Palestine mới điều hành. Chính phủ này sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người dân Palestine. Đồng thời, Israel sẽ có được an ninh mà họ xứng đáng khi Gaza không còn được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công khủng bố”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Theo báo Guardian, lãnh đạo Nhà Trắng cũng tiết lộ thỏa thuận sẽ được thực hiện theo các giai đoạn “được cấu trúc cẩn thận".

“Khi việc giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân và Lực lượng Ổn định quốc tế sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát Palestine mới để chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người dân Gaza và các nước láng giềng”, ông Trump thông tin.

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định “mối đe dọa xuất hiện từ Gaza vào ngày 7/10 (ám chỉ việc các tay súng Hamas đột kích xuyên biên giới vào Israel vào ngày 7/10/2023, khiến gần 1.000 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 người làm con tin) sẽ không được phép tái lập”.

Phong trào Hồi giáo Hamas hiện vẫn chưa phản hồi về thông báo của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Trump đã công bố thành lập Hội đồng Hòa bình hồi đầu năm nay để giám sát việc tái thiết và quản lý Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10/2025.