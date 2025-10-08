Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Ai Cập hôm 7/10, trưởng phái đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil al-Hayya cho biết phong trào này đã sẵn sàng đạt một thỏa thuận hòa bình với Israel theo nội dung bản kế hoạch về Dải Gaza được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó.

Quan chức Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: Al Jazeera

Ông al-Hayya nói với hãng tin Al-Qahera rằng: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho một thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột; các lực lượng Israel phải rút khỏi Dải Gaza; chúng tôi sẽ trả tự do cho các con tin Israel, còn sống hay đã chết, để đổi lấy các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, phía Israel tiếp tục các hoạt động quân sự và ngăn cản dòng viện trợ, nhất là ở khu vực phía bắc Dải Gaza, ngay cả khi chúng tôi đã đồng ý với kế hoạch của ông Trump”.

Theo quan điểm của ông al-Hayya, phong trào này không thể tin tưởng Israel vì Tel Aviv từng vi phạm hai lệnh ngừng bắn trước đó ở Dải Gaza.

“Chúng tôi muốn có những đảm bảo thực tế từ cộng đồng quốc tế về việc xung đột sẽ kết thúc. Hamas muốn đạt được các mục tiêu và nguyện vọng của người dân Palestine về sự ổn định, tự do, tư cách quốc gia và quyền tự quyết. Chiến tranh phải chấm dứt vĩnh viễn, để người dân Palestine có thể sống trong sự yên ổn như người dân của nhiều nước khác trong khu vực”, trưởng phái đoàn đàm phán của Hamas nhấn mạnh.

Theo trang tin Al Jazeera, những tuyên bố trên được quan chức Hamas Khalil al-Hayya đưa ra trong bối cảnh giới chức phong trào này vừa qua đã có các cuộc đàm phán gián tiếp với phái đoàn Israel tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập, nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Dải Gaza.