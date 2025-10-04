Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 tuyên bố rằng Hamas đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài. Ông chủ Nhà Trắng cũng yêu cầu Israel chấm dứt ngay các cuộc không kích ở Dải Gaza và chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn.

"Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận kỹ hơn về các chi tiết của thỏa thuận. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Gaza, mà là nỗ lực hướng tới hòa bình ở Trung Đông mà thế giới đã mong chờ từ lâu. Israel phải lập tức dừng ném bom ở Gaza để chúng ta có thể giải cứu các con tin một cách an toàn và nhanh chóng. Tình hình hiện tại quá nguy hiểm", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Nhà Trắng sau đó cũng trích dẫn lại phản hồi của lực lượng Hamas với đề xuất của ông Trump, tiết lộ rằng lực lượng này đồng ý trao trả con tin, nhưng muốn thảo luận thêm về việc từ bỏ vũ khí và vai trò trong chính quyền ở Gaza.

Qatar, quốc gia đang đóng vai trò trung gian đàm phán, cũng hoan nghênh thông báo của ông Trump, đồng thời khẳng định đang nỗ lực "hoàn tất các cuộc thảo luận nhằm bảo đảm chấm dứt giao tranh". Tuy vậy, Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Theo kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Gaza của Tổng thống Trump, Hamas sẽ trả tự do cho 48 con tin đang bị giam giữ. Ngược lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân Palestine lĩnh án chung thân và 1.700 người bị bắt giữ từ khi xung đột nổ ra. Ngoài ra, các thành viên của Hamas có thể được miễn truy tố nếu "cam kết chung sống hòa bình và giao nộp vũ khí".