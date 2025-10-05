Tờ Times of Israel ngày 5/10 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã cập nhật về giai đoạn đầu trong kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

"Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của một thành tựu lớn. Tôi hy vọng toàn bộ con tin ở Dải Gaza sẽ được trở về nhà trong vài ngày tới. Giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận sẽ hướng tới việc phi vũ trang hóa Phong trào Hồi giáo Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Quá trình này có thể xảy ra bằng con đường ngoại giao, theo kế hoạch của ông Trump hoặc bằng biện pháp quân sự của chúng tôi", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel cho rằng các bên cần lạc quan một cách thận trọng về những diễn biến sắp tới, nhấn mạnh việc thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Washington và Tel Aviv.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố việc chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn là lựa chọn duy nhất của Israel, đồng thời mô tả rằng đây là "chiến thắng" của ông Netanyahu.

"Tôi đã nói với Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) rằng đây là cơ hội chiến thắng của ông ấy và ông ấy đã đồng ý. Bibi đã đi quá xa ở Gaza và khiến Israel mất nhiều sự ủng hộ trên trường quốc tế. Giờ tôi sẽ giúp họ giành lại sự ủng hộ đó. Hamas cũng đã thể hiện thiện chí, giờ chúng ta chỉ cần hoàn tất quá trình đàm phán", ông Trump tiết lộ.

Tổng thống Trump cũng đánh giá cao vai trò của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong việc thúc đẩy Hamas đồng ý thỏa thuận. "Ông Erdogan đã giúp chúng tôi rất nhiều. Ông ấy là một người bạn cứng rắn và luôn làm tốt công việc cần thiết", ông Trump nói thêm.

Cũng trong ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã thông báo về việc tiếp đón phái đoàn Hamas và Israel vào ngày 6/10 nhằm thảo luận "chi tiết quá trình trao trả toàn bộ con tin ở Gaza để đổi lấy các tù nhân Palestine".