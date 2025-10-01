Binh sĩ Israel. Ảnh: IDF

Tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay, trong khi tham gia chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, các binh sĩ Israel đã phát hiện một bóng người vẫy cờ trắng về phía họ và kêu cứu. Họ cho rằng bóng người đó là con tin đang kêu gọi giải cứu.

Theo IDF, một cuộc tìm kiếm mở rộng sau đó đã diễn ra nhưng không phát hiện thêm điều gì. IDF sau đó kết luận, vụ việc có thể không liên quan tới con tin, mà do kẻ thù dàn dựng.

Vụ việc trên diễn ra vài ngày sau khi IDF đánh giá, trong những ngày tới, Hamas sẽ tấn công vào các vị trí của Israel tại Dải Gaza, đặc biệt ở thành phố Gaza nhằm đánh dấu chiến dịch do nhóm vũ trang này đã châm ngòi nổ bằng các vụ bắt cóc binh sĩ hoặc gây thương vong nặng nề cho quân đội Israel.

Trang Ynet News đưa tin, hồi đầu tuần này, Hamas đã cố gắng tấn công một tiền đồn của IDF tại thành phố Gaza, song song với một cuộc đột kích nhằm vào một vị trí của lữ đoàn Kfir, khiến 11 người bị thương.

Vụ đột kích vào tiền đồn Kfir đã bị đẩy lùi, nhưng lực lượng Israel tại đây được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng đối phó với những cuộc tấn công tiếp theo.

Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích của Hamas vào phía nam nước này hồi tháng 10/2023.