Tổng thống Mỹ và Tiểu vương của Qatar. Ảnh: White House and Potus Instagram

Theo Times of Israel, sắc lệnh trên được coi là một cam kết đáng chú ý của Mỹ nhằm đảm bảo an ninh cho một quốc gia Ảrập. Văn bản này được đưa ra khoảng 3 tuần sau khi Israel tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar. Vụ tấn công đã vấp phải sự chỉ trích của Tổng thống Mỹ và sự phẫn nộ của người dân Qatar.

Sau đó, ông Trump cam kết rằng cuộc tấn công như vậy sẽ không tái diễn. Hồi đầu tuần, người đứng đầu nước Mỹ đã thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xin lỗi người đồng cấp Qatar về vụ tấn công và hứa sẽ không lặp lại hành động đó.

Sắc lệnh hành pháp trên được đưa ra như một phần trong kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Trump. Văn bản này được Tổng thống Trump ký vào ngày 29/9, trong đó nêu rõ: "Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Qatar, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp, gồm cả ngoại giao, kinh tế, và nếu cần thiết, cả quân sự để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Nhà nước Qatar, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định".

Sắc lệnh cũng nhắc tới việc các quan chức cấp cao Mỹ sẽ đảm bảo phản ứng nhanh chóng và phối hợp đối với bất kỳ hành vi xâm lược nào chống lại Qatar. Mỹ hiện đặt một căn cứ không quân lớn ở Qatar.

Qatar từng đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột ở Gaza nhưng nước này từ chối tiếp tục vai trò trên sau khi bị Israel không kích.