Binh lính Israel. Ảnh: IDF

Người đứng đầu nước Mỹ cũng kêu gọi Tel Aviv dừng đánh bom Dải Gaza để có thể đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng.

Theo Times of Israel, mệnh lệnh trên được ban hành sau cuộc đàm phán xuyên đêm giữa các quan chức Mỹ và Israel. Văn bản này gồm lời kêu gọi giảm thiểu các hoạt động quân sự, bộ binh Israel chỉ thực hiện các hoạt động phòng thủ.

Quân đội Israel sẽ vẫn tiếp tục bao vây thành phố Gaza, nghĩa là những binh sĩ đang có mặt trong thành phố này sẽ không tiến xa hơn nhưng cũng không rút lui. IDF đã điều động thêm máy bay không người lái (UAV) để giám sát nhằm đảm bảo cho lực lượng nước này không bị tấn công.

Sáng nay, IDF đã cảnh báo người Palestine không tiếp cận binh lính Israel ở tất cả các khu vực của Gaza cũng như không cố quay trở lại thành phố đang bị vây hãm vì đó vẫn là khu vực chiến sự nguy hiểm. Đại tá Avichay Adraee, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết: "Vì sự an toàn của quý vị, hãy tránh quay trở lại phía bắc hoặc tiếp cận các khu vực nơi quân đội IDF đang hoạt động ở bất kỳ đâu trong Dải Gaza, ngay cả ở phía nam".

Lệnh dừng tấn công thành phố Gaza được giới lãnh đạo chính trị Israel đưa ra trong bối cảnh nước này chuẩn bị phái các nhà đàm phán thỏa thuận ngừng bắn - trao đổi con tin tới dự cuộc họp được cho là diễn ra tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập vào ngày 5/10. Phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff được cho là đang trên đường tới khu vực.

Có nhiều báo cáo cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi phản hồi của Hamas là tiêu cực nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Trump.