Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir gần đây đã có chuyến thị sát tình hình ở khu vực phía tây Hành lang Netzarim ở Dải Gaza. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Zamir có bài phát biểu trước nhiều sĩ quan IDF và khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Dải Gaza nhằm chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas.

Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir (giữa) trong chuyến thị sát ở Dải Gaza. Ảnh: IDF

“Không có lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ có sự thay đổi về tình hình tác chiến. Các chính trị gia đang sử dụng những thành tích mà mọi người giành được thông qua hoạt động quân sự và chuyển chúng thành những thành quả chính trị… Nếu những nỗ lực chính trị thất bại, chúng ta sẽ tiếp tục các hành động quân sự”, ông Zamir nói.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel có phát biểu trên trong bối cảnh Phong trào Hamas gần đây đã đồng ý một số nội dung trong bản kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đầu tuần trước.

Cụ thể, Hamas đồng ý sẽ trả tự do cho các con tin Israel, kể cả còn sống hay đã chết, đang bị nhóm này giam giữ; sẵn sàng bàn giao quyền quản lý Dải Gaza cho một nhóm độc lập của người Palestine dựa trên sự đồng thuận từ Nhà nước Palestine và sự ủng hộ từ các quốc gia Ảrập khác.

Tuy nhiên, vẫn có một số điều khoản trong kế hoạch của Tổng thống Trump khiến Hamas lo ngại. Chẳng hạn, quân đội Israel khi nào sẽ ngừng các cuộc tấn công; IDF bao giờ rút quân hoặc việc giải giáp Hamas sẽ được thực hiện ra sao.