Tạp chí quân sự The War Zone ngày 5/9 cho biết, truyền thông Hàn Quốc mới đây đã lần đầu công bố các hình ảnh về quá trình thử nghiệm thực tế tên lửa siêu vượt âm Hycore, một trong những loại vũ khí tiên tiến nhất của Seoul.

Trong quá khứ, Hycore mới chỉ xuất hiện trước công chúng dưới dạng mô hình và các hình ảnh dựng đồ họa. Tuy nhiên, những hình ảnh mới đây đã cho thấy cả quá trình tên lửa này được phóng đi từ bệ phóng thẳng đứng, cùng cảnh tách tầng đầu tiên của hai tầng đẩy.

Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và tập đoàn Hanwha đã bắt đầu nghiên cứu dự án Hycore từ năm 2018. Đến năm 2021, mô hình của tên lửa được giới thiệu công khai, xác nhận thiết kế sử dụng động cơ đẩy hai tầng. Khi đó, Hycore được lên kế hoạch thử nghiệm bay trong năm 2022 và dự kiến đưa vào biên chế từ giữa thập niên 2020.

Hình ảnh Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Hycore. Ảnh: TWZ

"Hycore có chiều dài 8,7 mét, trọng lượng 2,4 tấn và tốc độ tối đa Mach 6.2. Mang thiết kế điển hình của tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ scramjet", người phát ngôn của ADD cho biết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tầm bắn tối đa của Hycore vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tên lửa này có khả năng hiệu chỉnh quỹ đạo nhằm tấn công các mục tiêu di động.

Dự kiến, Hycore có thể được trang bị cho các tàu ngầm của hải quân Hàn Quốc, đặc biệt là các tàu thuộc chương trình tàu ngầm tấn công KSS-III. Mỗi tàu ngầm KSS-III có 6 ống phóng thẳng đứng (VLS), được thiết kế để vận hành tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình.

Với không quân Hàn Quốc, Hycore có thể được trang bị cho tiêm kích KF-21, hoặc tiêm kích F-15K Slam Eagle. Dù được sử dụng trên nền tảng nào, việc sở hữu tên lửa siêu vượt âm sẽ mang lại lợi thế lớn cho Hàn Quốc khi cần tấn công bất ngờ và các mục tiêu trọng yếu.