Hôm nay (23/8), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Ko Jong-chol, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), đã kêu gọi Seoul chấm dứt hành động khiêu khích "có chủ đích và có kế hoạch" mà ông cho là "kích động xung đột quân sự".

"Vào ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện hành động khiêu khích nghiêm trọng khi bắn hơn 10 phát súng cảnh cáo bằng súng máy cỡ lớn 12,7 mm vào các binh sĩ Triều Tiên đang tiến hành một dự án rào chắn cố định gần đường biên giới phía nam", ông Ko cáo buộc.

Binh sĩ Triều Tiên triển khai dự án dựng hàng rào dây thép gai ở biên giới. Ảnh: Yonhap

Hiện phía Hàn Quốc chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Triều Tiên, quân đội nước này đang tiến hành "dự án rào chắn nhằm phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía nam" để củng cố an ninh biên giới. Dự án này được thực hiện sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch" vào cuối năm 2023.

Ông Ko cho biết, Triều Tiên đã thông báo cho lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc về kế hoạch triển khai dự án này vào ngày 25/6 và ngày 18/7 nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột ngoài ý muốn gần biên giới.

"Đáng nói, vụ việc gần đây diễn ra trùng với thời điểm Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, do đó có thể hiểu đây là hành động khiêu khích có chủ đích và được lên kế hoạch nhằm gây ra xung đột quân sự từ A - Z", ông Ko cho biết.

"Nếu hành động kiềm chế hoặc cản trở dự án vẫn tiếp diễn, quân đội Triều Tiên sẽ coi đó là hành động khiêu khích quân sự cố ý và sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng", ông Ko cảnh báo.

Tuyên bố của quan chức Triều Tiên được đưa ra khi Seoul và Washington khởi động cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi thường niên hôm 18/8. Sự kiện sẽ kéo dài 11 ngày.

Còn kể từ tháng 4/2024, quân đội Triều Tiên đã bắt đầu lắp đặt hàng rào thép gai và rào chắn gần Đường phân định quân sự (MDL) ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Động thái này được cho là nhằm củng cố biên giới sát với Hàn Quốc.