Trường Đại học Tài chính - Marketing vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy, chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống Tài chính. Mức chi 100.000 đồng/sinh viên. Toàn Trường Đại học Tài chính - Marketing có khoàng 16.000 sinh viên hệ chính quy và liên kết.

Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM quyết định tặng toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường trong niên hạn đào tạo phần quà hiện kim trị giá 100.000 đồng mỗi sinh viên.

Trường Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) cũng tặng tất cả sinh viên, học viên 100.000 đồng/người dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ GD-ĐT, đồng thời chào mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026. Sinh viên nhận trực tiếp hoặc cập nhật tài khoản, nhà trường sẽ chuyển khoản vào đúng ngày khai giảng 5/9.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, cho toàn dân.

Món quà ý nghĩa này được chuyển cho người dân bằng hình thức đăng ký nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.