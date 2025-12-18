Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Thời gian: 19h30 ngày 18/12/2025
Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan
Giải đấu: Bóng đá nam SEA Games 33
Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV2, VTV Cần Thơ
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Đội hình xuất phát U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam
U22 Thái Lan: Phosoman Sorawat, Ratree Seksan, Tamma Chanon. Buaphan Chanapach, Boonlha Sittha, Kamyok Kakana, Chool Thong Waris, Otton Chaiyaphon, Sanron Iklas, Maneekorn Khon-Ek, Burapha Yotsakon.
U22 Việt Nam: Kiên Trung, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường, Văn Khang, Viktor Lê, Xuân Bắc, Đình Bắc.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan...
Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu
CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Rajamangala
Đội hình xuất phát của U22 Viet Nam
Danh sách thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
CĐV Việt Nam cuồng nhiệt bên ngoài sân Rajamangala
CĐV Việt Nam khuấy động không khí trước trận chung kết
(Song Ngư: Từ Bangkok, Thái Lan)
Nhận định trước trận
U22 Thái Lan và U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33 bằng hai con đường khác nhau, nhưng cùng chung đích đến là ngôi vương khu vực. Đội chủ nhà gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tấn công trực diện, tốc độ cao và hiệu suất ghi bàn đáng nể, với Yotsakorn Burapha là trung tâm của mọi phương án lên bóng.
Ngược lại, U22 Việt Nam thể hiện hình ảnh của một đội bóng biết vượt khó. Sau vòng bảng đầy thử thách, thầy trò HLV Kim Sang Sik cho thấy sự ổn định, tính tổ chức cao và khả năng ra đòn chính xác ở thời điểm quyết định.
Lịch sử và tâm lý đang đứng về phía Việt Nam, song bóng đá trẻ luôn ẩn chứa bất ngờ. Muốn giành chiến thắng, U22 Việt Nam cần khóa chặt ngòi nổ của Thái Lan, kéo đối thủ vào cuộc chiến thể lực và tận dụng những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà để định đoạt trận đấu.
Thông tin lực lượng:
Hai đội đầy đủ lực lượng.