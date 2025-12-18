Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Thời gian: 19h30 ngày 18/12/2025

Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan

Giải đấu: Bóng đá nam SEA Games 33

Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV5

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam là màn so tài giữa sức mạnh và bản lĩnh. U22 Thái Lan bước vào trận đấu cuối cùng với hàng công sắc bén, khả năng áp đặt thế trận sớm và sự tỏa sáng của Yotsakorn Burapha - mũi nhọn nguy hiểm nhất giải.

U22 Việt Nam (áo đỏ) quyết đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV - Ảnh: SN

Trong khi đó, U22 Việt Nam không quá phô trương nhưng cực kỳ hiệu quả. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cho thấy sự lì lợm, kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt trước mọi đối thủ. Những chiến thắng trước Malaysia và Philippines là minh chứng cho bản lĩnh trận lớn.

Thống kê đối đầu gần đây ủng hộ Việt Nam, song yếu tố sân nhà có thể tiếp thêm động lực cho Thái Lan. Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến và việc U22 Việt Nam có duy trì được sức ép liên tục để bào mòn hàng thủ vốn không quá chắc chắn của đội chủ nhà hay không.

Đội hình dự kiến U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang.

Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines:

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn