20h hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi hợp luyện đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, đông đảo người dân từ mọi miền Tổ quốc và du khách ngoài nước đổ về Thủ đô hòa chung không khí đại lễ.

Từ 11h, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường: Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng.... xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để lựa chọn vị trí đẹp trên vỉa hè dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Do đây là tuyến đường có nhiều khối diễu binh đi qua, nhiều người dân đã tranh thủ đi từ sớm mang áo mưa, tấm nylon, đồ ăn, nước uống để ăn, nghỉ, chờ buổi hợp luyện.

Buổi hợp luyện huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng tham gia. Các khối diễu binh, diễu hành, phương tiện cơ giới được triển khai đồng bộ, quy mô, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế và hoành tráng.

Ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng lúc 13h30

Nhiều người từ ngoại thành háo hức vào nội đô chờ xem hợp luyện

Nhóm sinh viên Đại học Điện lực đến từ 12h trưa

Dọc đường Hùng Vương chật kín người dân đến nhận chỗ

Các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tạo nên bầu không khí hứng khởi. Ảnh: Thế Bằng

Lúc 12h, các tuyến phố dẫn vào Quảng trường Ba Đình đông nghịt người dân đứng, ngồi tràn hai bên đường để chờ xem hợp luyện

Chị Hoàng Vũ Ngọc Quyên cùng 2 con có mặt từ sáng sớm, mang theo đồ ăn, thức uống và áo mưa. Chị cho biết đây là dịp trọng đại của đất nước, nên muốn dẫn các con đi xem để vun đắp tình yêu Tổ quốc cho các con. Ảnh: Thế Bằng

Ảnh: Thế Bằng

Bà Phạm Thu Hà cùng con cháu đi từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội từ hôm qua. Sáng nay bà hào hứng chuẩn bị xôi, hướng dương, bánh, nước uống, áo mưa, ô... ngồi ở đầu lối vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thế Bằng

Rất đông bạn trẻ tập trung từ sớm ở các nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, Hùng Vương - Trần Phú. Ảnh: Thế Bằng

Nhiều bạn trẻ đã có mặt, mang theo cờ đỏ sao vàng, mặc áo dài truyền thống để chờ đón hợp luyện. Ảnh: Thế Bằng

Tranh thủ đường phố vẫn chưa bị cấm xe, người dân chụp ảnh với các chiến sĩ Quân đội đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thế Bằng

Người dân chụp ảnh trước Trung tâm Hội nghị quốc tế ở phố Lê Hồng Phong. Chị Hoàng Thị Thu (TP Hải Phòng) cùng các bạn bè của mình đã thuê ô tô 16 chỗ để có mặt tại Thủ đô cùng chờ đợi xem hợp luyện diễu binh trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thế Sơn

Người dân ngồi chờ trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thế Sơn

Thời tiết mát mẻ cũng phần nào giúp người dân thoải mái hơn khi chờ đợi. Ảnh: Thế Sơn

Ảnh: Thế Sơn

Cô Tuyết 54 tuổi (Hoà Lạc) chia sẻ, 4h cô cùng mọi người trong tổ dân phố hào hứng lên phố để "tìm chỗ đẹp" xem buổi hợp luyện. Ảnh: Quý Bảo

Người dân trải áo mưa, chuẩn bị sẵn nhiều túi đồ ăn, dự kiến buổi hợp luyện sẽ kéo dài đến tối muộn. Ảnh: Quý Bảo

Lực lượng chức năng căng rào chắn vỉa hè và lòng đường chuẩn bị cho cấm đường. Ảnh: Thế Bằng

Người dân trên phố Sơn Tây trang trí cờ trước nhà.