Những ngày qua, nhiệt độ tại khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Đắk Lắk thường xuyên duy trì ở mức trên 40 độ. Dưới cái nắng như thiêu đốt, không khí làm việc tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở xã Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn vẫn rất khẩn trương.

Hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc trên những công trường này. Các tổ đội trộn hồ, xây tường, lắp đặt cốt thép... luôn phối hợp nhịp nhàng, làm việc liên tục không ngừng nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Thu Sương miệt mài làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh: Hải Dương

Chị Nguyễn Thị Thu Sương (công nhân làm việc tại công trường xây dựng trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê) cho biết, hơn 10 ngày nay, thời tiết tại xã Ia R'vê nắng nóng gay gắt. Việc phải thi công ngoài trời, trên các tòa nhà cao tầng khiến công nhân tốn rất nhiều sức lực.

Chị Sương chia sẻ, công trình nội trú liên cấp Ia R'vê có hơn 100 công nhân đang làm việc. Do trời quá nắng nên hầu hết mọi người khi làm việc đều phải đội mũ, đeo bao tay, khẩu trang và trùm kín mặt. Dù vậy, tinh thần làm việc của mọi người vẫn rất nghiêm túc, trách nhiệm.

"Do làm việc dưới thời tiết rất khắc nghiệt nên sức khỏe mọi người ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đơn vị thi công thường xuyên quan tâm, chăm lo ăn uống và phân bổ giờ làm hợp lý nên sức khỏe của công nhân vẫn được đảm bảo", chị Sương cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hòa - giám sát công trình trường liên cấp xã Ia R’vê cho biết, để đối phó với thời tiết nắng nóng, đơn vị đã chủ động điều chỉnh khung giờ làm việc phù hợp nhằm bảo đảm sức khỏe cho công nhân.

Theo đó, công nhân sẽ bắt đầu ca sáng từ 6h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Việc điều chỉnh này giúp công nhân giữ sức, tránh bị sốc nhiệt mà vẫn đảm bảo khối lượng công việc đề ra.

"Hiện tại, giá dầu và vật liệu xây dựng tăng cao đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các đơn vị thi công, thêm vào đó cái nắng trên 40 độ thực sự là thử thách lớn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của các đơn vị và toàn thể anh chị em công nhân, chúng tôi khẳng định công trình sẽ về đích đúng hẹn", ông Hòa nhấn mạnh.

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng công nhân luôn hăng say làm việc. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, tại công trường xây dựng trường nội trú liên cấp của 2 xã Ia Lốp và Buôn Đôn, không khí lao động diễn ra hết sức hối hả bất chấp cái nắng như thiêu đốt của vùng biên giới. Trên những tòa nhà cao tầng, hàng chục công nhân vẫn làm việc nhịp nhàng và gần như không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Quốc Đồng - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) cho biết, hiện có gần 500 công nhân đang thi công ở 3 trường nội trú liên cấp. Về khối lượng thi công cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra, trong đó trường nội trú Buôn Đôn đạt hơn 50% khối lượng, trường Ia R'vê đạt trên 45%, trường Ia Lốp đạt trên 40%.

"Hiện nay, do thời tiết nắng nóng và giá cả vật liệu tăng cao nên lãnh đạo Ban thường xuyên tổ chức họp để động viên các đơn vị thi công. Chúng tôi cũng yêu cầu bằng mọi giá phải huy động nguồn lực để hoàn thành cả 3 trường trước ngày 30/7", ông Đồng nói.

Dự án trường nội trú liên cấp tại Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn được khởi công cuối năm 2025. Những ngôi trường này là niềm mong mỏi của hàng nghìn hộ dân vùng biên giới, nơi con em họ phải đi học trong điều kiện xa xôi, nhiều thiếu thốn.

Khi hoàn thành, cả 3 ngôi trường sẽ là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là "điểm tựa" để hàng nghìn trẻ em vùng biên vươn xa hơn trong hành trình tiếp cận tri thức.

Hình ảnh tại các công trình trường nội trú liên cấp thuộc xã Ia R'vê, Ia Lốp và Buôn Đôn:

Những giọt mồ hôi trên khuôn mặt người công nhân ở công trường xây trường liên cấp. Ảnh: Hải Dương

Công nhân trùm kín mặt khi làm việc để tránh nắng. Ảnh: Hải Dương

Thi công trên nhà cao tầng dưới cái nắng hơn 40 độ ở trường Ia R'vê. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đang uốn thép giữa nắng nóng ở trường Ia Lốp. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đổ bê tông ở trường nội trú Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đẩy gạch. Ảnh: Hải Dương

Công nhân thi công hạng mục phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Hải Dương