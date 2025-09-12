Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2025 ghi nhận sự vắng bóng của Ford Explorer sau khi mẫu SUV cỡ lớn này chính thức ngừng kinh doanh tại Việt Nam.

Thay vào đó, bảng xếp hạng có sự xáo trộn đáng chú ý khi 2 trong 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về thương hiệu KIA. Dù thị trường chung sụt giảm 18% so với tháng trước, nhiều mẫu xe trong danh sách vẫn ghi nhận mức tăng trưởng.

Sau khi Ford Explorer đã chính thức khép lại hành trình tại thị trường Việt Nam, vị trí "đầu bảng" lại trở về với cái tên quen thuộc - Honda Accord.

Sau khi không còn Ford Explorer, Honda Accord đã quay trở lại vị trí quen thuộc trong Top xe bán chậm. Ảnh: Honda

Honda Accord tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có 3 xe bán ra trong tháng 8/2025, giảm 25% so với tháng 7. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp mẫu sedan cỡ D này duy trì mức doanh số lẹt đẹt, nâng tổng số xe bán được từ đầu năm đến nay lên vỏn vẹn 24 chiếc.

Dù giá bán thực tế đã được các đại lý giảm mạnh từ 240-250 triệu đồng, xuống còn khoảng 1,039-1,069 tỷ đồng, Accord vẫn khó hút khách do thiếu tùy chọn mới và phần lớn xe tồn kho là VIN 2022-2023.

Đứng ngay sau Accord là KIA Morning với chỉ 5 xe bán ra, giảm gần 29% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn 8 tháng đầu năm 2025 đạt 168 xe. Nhiều ý kiến cho rằng KIA đang dọn kho để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới, khi hiện tại mẫu xe đô thị cỡ A của KIA chỉ còn duy trì 2 phiên bản MT và X-Line.

Một mẫu xe khác của KIA là Soluto thậm chí còn bi đát hơn. Chỉ 11 xe được bán ra trong tháng 8, giảm 50% so với tháng 7 và là mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt năm 2019. Tính chung từ đầu năm, KIA Soluto mới đạt 197 xe, cho thấy sức hút gần như “chạm đáy” ở phân khúc sedan cỡ B vốn cạnh tranh khốc liệt.

Thường ít khi góp mặt trong nhóm đầu xe bán chậm, nhưng tháng 8/2025, Toyota Corolla Altis chỉ bán được 19 xe, giảm hơn 17% so với tháng trước và lần đầu tiên rơi xuống vị trí thứ 4. Sau 8 tháng, mẫu sedan cỡ C này mới đạt 181 xe.

Nguyên nhân chính là Corolla Altis đã đánh mất sức hút trước các đối thủ “năng động” hơn như Mazda3 hay KIA K3, vốn liên tục được nâng cấp và bám sát thị hiếu người dùng.

Ở vị trí thứ 5 là KIA K5. Ở vị trí thứ 5 là KIA K5 với 21 xe bán ra, tăng 16,7% so với tháng trước. Dù doanh số có cải thiện, cộng dồn từ đầu năm mẫu sedan hạng D này mới đạt 157 xe.

KIA K5 dù có giá bán rẻ nhưng vẫn không được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: KIA

KIA K5 được đánh giá có thiết kế đẹp, trang bị tốt và giá bán hợp lý, nhưng phân khúc sedan hạng D nói chung đang dần “mất đất” trước sự bùng nổ của các dòng SUV. Ngoại trừ Toyota Camry, hầu hết các mẫu sedan cỡ D đều rơi vào tình trạng ế ẩm từ năm 2024 tới nay.

Ở nửa cuối của bảng xếp hạng top xe bán chậm, tất cả đều có mức tăng trưởng. Với doanh số bán hàng trong tháng 8/2025 là 22 xe, tăng gần 30%, Suzuki Jimny hoán đổi vị trí thứ 6 của KIA K5.

Isuzu Mu-X cũng có mức tăng trưởng mạnh 43,8% khi bán được 23 xe, hạ từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 7. Toyota Innova và Isuzu D-Max đã trở lại bảng xếp hạng với các vị trí thứ 8 (28 xe) và thứ 9 (37 xe).

Toyota Alphard đã có tháng bán hàng khá tốt giúp cải thiện thứ hạng trong top xe bán chậm. Ảnh: TMV

Đáng chú ý là Toyota Alphard với doanh số bán hàng trong tháng 8 đạt 38 xe, có mức tăng cao nhất 73% so với tháng trước, giúp cho mẫu xe này chuyển từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 10.

Dù có mức tăng trưởng cao nhất nhưng Toyota Alphard chưa thể thoát khỏi top xe bán chậm. Lý do là bởi mẫu xe chủ yếu tập trung vào tập khách hàng nhỏ, tương đối kén khách vì giá bán cao thứ 2 trong dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam, từ 4,51-4,615 tỷ đồng.

Nhìn chung, danh sách xe bán chậm tháng 8/2025 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt: các mẫu sedan hạng C và D tiếp tục mất sức hút, trong khi SUV và MPV lên ngôi. KIA và Toyota là hai thương hiệu chiếm sóng trong bảng xếp hạng, cho thấy dù có danh mục sản phẩm đa dạng, họ vẫn đối mặt thách thức lớn ở một số phân khúc truyền thống.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!