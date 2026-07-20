Đó là anh Phan Văn Hoan (40 tuổi, trú tại bản Mường, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Biết tin lũ ống, lũ quét xảy ra ở xã Mường Than, anh đã chủ động đưa chiếc máy cày Kubota của gia đình vào vùng lũ hỗ trợ người dân.

Anh Phan Văn Hoan dùng máy cày hỗ trợ người dân sau lũ quét. Ảnh: M.T

Suốt 3 ngày, bất chấp hiểm nguy, anh Hoan lái máy cày san gạt đất đá, mở đường vào vùng lũ. Chiếc máy cày cũng trở thành phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa lực lượng cứu hộ và người dân vượt qua những dòng nước chảy xiết, góp phần giúp công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời.

Trao đổi với VietNamNet, anh Hoan chia sẻ: “Hiện trường sau lũ quét tan hoang, đất đá và cây cối ngổn ngang khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, ách tắc. Vì vậy, tôi đề xuất với Chủ tịch xã Mường Than cho gia đình đưa máy cày tham gia san gạt, mở đường, mong góp một phần sức lực để người dân bớt vất vả và sớm ổn định cuộc sống”.

Anh Hoan cùng chiếc máy cày luôn ở điểm nóng để hỗ trợ. Ảnh: M.T

Cũng theo anh Hoan: “Mọi người đều là đồng bào của mình. Thiên tai ập đến đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản, cuộc sống vốn đã rất khó khăn lại càng thêm khốn khó. Trong hoàn cảnh ấy, không chỉ tôi mà bất kỳ ai cũng sẵn sàng chung tay giúp đỡ”.

Anh Hoan mong muốn giúp đỡ được nhiều người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: M.T

Anh Hoàn cũng cười hiền bày tỏ, ở đâu người dân cần, anh đều sẵn sàng có mặt. Không mong nhận bất kỳ khoản thù lao nào, anh từ chối cả những lời ngỏ ý hỗ trợ chi phí xăng xe, chỉ mong góp chút sức để bà con sớm vượt qua khó khăn. Anh cũng nhắn gửi, nếu người dân cần giúp đỡ trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào.

Việc làm của anh Phan Văn Hoan giữa tâm lũ không chỉ góp phần hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với đồng bào gặp khó khăn vì thiên tai.

Hiện nay, QL 32 qua bản Chít đã thông xe trở lại. Ảnh: M.T

Chiều 19/7, Quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít đã được thông xe trở lại sau 3 ngày bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở đất đá và cây cối. Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy nạn nhân Lường Thị Sương (SN 1980, trú bản Chít) tử vong do bị lũ quét cuốn trôi vào ngày 17/7.