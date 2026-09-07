Iran vẫn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Anadolu, Iran tuyên bố như vậy trong bối cảnh có thông tin Seoul đang cân nhắc khả năng đóng góp lực lượng quân sự vào các nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết quan hệ giữa Iran và Hàn Quốc đã kéo dài hơn 64 năm và luôn phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. “Iran coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Hàn Quốc”.

Tuy nhiên, ông cho biết trong thời điểm người dân Iran đang tự vệ trước điều mà Tehran gọi là hành động gây hấn của Mỹ và đáp trả “những tội ác của Mỹ nhằm vào phụ nữ và trẻ em”, bất kỳ sự hiện diện quân sự hoặc tham gia hoạt động nào của một quốc gia khác tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz “tất yếu sẽ bị coi là sự hỗ trợ trực tiếp cho bên gây hấn và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”.

Quan chức này nói thêm: “Không một quốc gia có chủ quyền và có trách nhiệm nào nên khuất phục trước sức ép và sự đe dọa của Mỹ để rồi trở thành đồng phạm trong các hành động gây hấn và những tội ác khủng khiếp nhằm vào dân tộc Iran vĩ đại".

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết Seoul đang duy trì liên lạc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về tình hình Trung Đông và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia liên quan, nhằm góp phần khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo đảm tất cả các tàu thuyền, bao gồm tàu của Hàn Quốc, được tự do đi qua eo biển Hormuz”.

Dẫn các nguồn tin ngoại giao, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này vẫn duy trì các kênh ngoại giao mở với Iran.

Yonhap cho biết thêm: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép buộc Seoul phải đóng góp về mặt quân sự cho các nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tái diễn".

Tuần trước, một quan chức của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai lực lượng tới eo biển Hormuz và quá trình xem xét vẫn đang được tiến hành.

Quan chức này nói Hàn Quốc có thể cân nhắc đóng góp quân sự vào các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển, với điều kiện việc này không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của đất nước.