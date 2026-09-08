Theo hãng tin Anadolu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/9 tuyên bố lực lượng răn đe chiến lược Nga đã tính đến vị trí các hệ thống tên lửa Mỹ cũng như cơ sở chỉ huy của chúng trong kế hoạch sử dụng vũ khí tấn công.

“Đối với những người đưa ra quyết định tại Washington và Oslo về việc triển khai các hệ thống này ở Na Uy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi các địa điểm bố trí hệ thống tên lửa của Mỹ và cơ sở điều khiển chúng trở thành đối tượng đặc biệt quan tâm của lực lượng răn đe chiến lược Nga như một phần của các biện pháp đáp trả”, bà Zakharova nói.

Hệ thống phóng tên lửa dạng công-ten-nơ của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo bà Zakharova, việc triển khai các hệ thống tên lửa tại Na Uy cho phép những vũ khí này bao phủ “một khu vực đáng kể lãnh thổ Nga ở châu Âu, bao gồm cả Moscow”. Người phát ngôn Nga cho biết các hệ thống này có khả năng sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ triển khai một bệ phóng tên lửa cơ động dạng công-ten-nơ tới thành phố Trondheim của Na Uy để tham gia cuộc tập trận Atlantic City 26 của NATO, diễn ra từ ngày 26/8 - 4/9 với sự tham gia của Mỹ, Anh và Na Uy.

Hải quân Mỹ từng trình diễn bệ phóng dạng công-ten-nơ này với cả tên lửa Tomahawk và SM-6. Tuy nhiên, các tài liệu công khai của Mỹ không cho biết loại tên lửa nào, nếu có, được triển khai cùng bệ phóng tới Na Uy lần này.

Trong một diễn biến khác, Nga cũng chỉ trích các động thái gần đây của Na Uy nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, bao gồm việc mở rộng lữ đoàn Finnmark ở vùng Bắc Cực để bổ sung một tiểu đoàn pháo binh và kế hoạch triển khai các hệ thống rocket tầm xa mới vào năm 2030.

Na Uy, quốc gia thành viên NATO, có chung biên giới Bắc Cực với Nga cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy các hệ thống tấn công tầm xa đóng vai trò thiết yếu trên chiến trường hiện đại.