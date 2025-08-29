Đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm Ngày Tem Việt Nam 27/8, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp cùng Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức chuyên đề “Trưng bày tem thư – Việt Nam 80 năm vươn mình ra biển lớn”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc “Trưng bày tem thư – Việt Nam 80 năm vươn mình ra biển lớn” tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Được giới thiệu đến đông đảo người yêu tem trong thời gian 1 tháng, từ ngày 27/8 đến ngày 27/9, “Trưng bày tem thư – Việt Nam 80 năm vươn mình ra biển lớn” hướng tới tôn vinh giá trị tư liệu và nghệ thuật của tem bưu chính như một phương tiện lưu giữ lịch sử, phản ánh văn hóa, chính trị và các sự kiện quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn Cách mạng Tháng Tám 1945, Quốc khánh 2/9 và thời kỳ đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đồng thời, chương trình cũng tăng cường sự hiểu biết về vai trò của tem bưu chính như một “sứ giả văn hóa”, giúp kết nối các dân tộc và ghi dấu những mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.

Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp bên các bộ sưu tập giới thiệu, quảng bá về Việt Nam qua tem và vật phẩm bưu chính thế giới.

Một điểm nhấn của lần trưng bày tem này là 2 bộ sưu tập chuyên đề “Việt Nam trên tem thế giới” của nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp. Trong đó, bộ sưu tập tem “Vietnam on World Stamps” gồm 5 khung tem tiêu chuẩn (80 trang) được thực hiện bằng tiếng Anh. Đây là bộ sưu tập tem bưu chính đã đạt giải “Bạc Lớn” tại triển lãm Tem Bưu chính Quốc gia Vietstampex 2015 và giải Bạc tại triển lãm tem thế giới Thailand 2018.

Cũng gồm 5 khung tem tiêu chuẩn (80 trang) nhưng được thực hiện bằng tiếng Việt, bộ sưu tập “Tem thế giới kể chuyện Việt Nam” lần đầu được nhà sưu tập Hoàng Anh Thi giới thiệu. Khác với những bộ sưu tập chuyên đề về Việt Nam từ trước tới nay, trong bộ sưu tập này, tác giả chỉ dùng tem và vật phẩm bưu chính nước ngoài liên quan đến Việt Nam để giới thiệu một cách khái quát cái nhìn và tình cảm của thế giới về đất nước và con người Việt Nam.

"Tem thế giới kể chuyện Việt Nam" là bộ sưu tập vừa được nhà sưu tập Hoàng Anh Thi xây dựng để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thông tin với phóng viên VietNamNet về quá trình hình thành 2 bộ sưu tập “Vietnam on World Stamps” và “Tem thế giới kể chuyện Việt Nam”, nhà sưu tập Hoàng Anh Thi kể, năm 2000, khi tình cờ đọc được trên Tạp chí Tem thông tin giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Cuba phát hành năm 1970, ông đã có ấn tượng rất sâu sắc.

Khởi đầu từ việc sưu tập những mẫu tem tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do thế giới phát hành và được truyền cảm hứng từ nhà sưu tập lão thành Phùng Thắng Bình, nhà sưu tập Hoàng Anh Thi đã hình thành ý thức sưu tập tất cả mẫu tem và vật phẩm bưu chính nước ngoài có liên quan đến Việt Nam, thể hiện hình ảnh Việt Nam, dù chỉ là chi tiết rất nhỏ.

“Tôi nghĩ, từ xưa đến nay, chỉ có những bộ sưu tập tem Việt Nam nói về Việt Nam, cũng là lẽ thường, còn việc xây dựng bộ sưu tập tem thế giới nói về Việt Nam mới khó thực hiện và khi thực hiện được rồi thì càng thêm tự hào, trân quý hai tiếng “Việt Nam”.

Sưu tập chuyên đề “Việt Nam trên tem thế giới” đòi hỏi người chơi cần có con mắt tinh tường để nhận ra ngay hình ảnh trên tem, vật phẩm bưu chính có liên quan đến Việt Nam hay không, và cần tìm hiểu những kiến thức tổng hợp liên quan đến những chi tiết có liên quan đến Việt Nam trên tem, vật phẩm bưu chính”, nhà sưu tập Hoàng Anh Thi chia sẻ.

Một số khung tem trong 2 bộ sưu tập chuyên đề “Vietnam on World Stamps” và “Tem Thế giới kể chuyện Việt Nam” của tác giả Hoàng Anh Thi.

Tính đến nay, nhà sưu tập Hoàng Anh thi đã có hành trình tròn một phần tư thế kỷ theo đuổi chuyên đề “Việt Nam trên tem thế giới". Gần 700 mẫu tem và vật phẩm bưu chính thế giới được chọn giới thiệu trong 2 bộ sưu tập chuyên đề “Vietnam on World Stamps” và “Tem Thế giới kể chuyện Việt Nam” đã phần nào cho thấy đam mê, sự dày công của nhà sưu tập tem này.

Bởi lẽ, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng được các quốc gia khác phát hành nhiều tem và vật phẩm bưu chính thể hiện cái nhìn và tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người như Việt Nam, đủ số lượng để có thể xây dựng thành bộ sưu tập tem 5 khung tiêu chuẩn. Theo nhà sưu tập Hoàng Anh Thi chia sẻ, điều này cũng là niềm tự hào của những người sưu tập tem chủ đề “Việt Nam trên tem thế giới” mỗi khi phát hiện ra những chi tiết dù là rất nhỏ trên tem và vật phẩm bưu chính thế giới có liên quan đến Việt Nam.

Đưa ra trưng bày đồng thời 2 bộ sưu tập chuyên đề “Việt Nam trên tem thế giới” đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhà sưu tập Hoàng Anh Thi bày tỏ mong muốn công chúng, nhất là các bạn trẻ dành chút thời gian đến tham quan “Trưng bày tem thư – Việt Nam 80 năm vươn mình ra biển lớn”, cảm nhận để càng thêm tự hào về Tổ quốc Việt Nam, thấy rằng hai tiếng Việt Nam thân thương có một vị trí xứng đáng trong trái tim người dân thế giới, minh chứng qua những con tem và vật phẩm bưu chính thế giới có liên quan đến Việt Nam.

Ngoài 2 bộ sưu tập chuyên đề “Việt Nam trên tem thế giới” của nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, đến với “Trưng bày tem thư – Việt Nam 80 năm vươn mình ra biển lớn”, khách tham qua còn được giới thiệu: Bộ sưu tập tem “Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9 trên tem bưu chính” (1 khung) của Câu lạc bộ Viet Stamp; bộ sưu tập tem “Chào mừng Ngày Tem Việt Nam” (1 khung) của nhà sưu tập lão thành Phùng Văn Bình, hội viên danh dự Câu lạc bộ Viet Stamp. Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu 2 bộ sưu tập của 2 nhà sưu tập trẻ hiện là thành viên nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng “Sao Đỏ” trực thuộc Câu lạc bộ Viet Stamp, đó là bộ sưu tập “Huân chương nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ đầu” của nhà sưu tập Đoàn Hải Biên và bộ sưu tập “Báo chí Cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu với chủ đề chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9” của nhà sưu tập Nguyễn Văn Nghĩa.