Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 vào ngày 22/11/2015 tại Malaysia.

Theo đó, Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đang hướng tới các mục tiêu: Một cộng đồng cam kết, có sự tham gia và có trách nhiệm xã hội vì lợi ích của người dân ASEAN; một cộng đồng hòa nhập thúc đẩy chất lượng cuộc sống cao, tiếp cận cơ hội công bằng cho tất cả mọi người và thúc đẩy cũng như bảo vệ quyền con người; một cộng đồng bền vững thúc đẩy phát triển xã hội và bảo vệ môi trường; một cộng đồng kiên cường với năng lực và khả năng được nâng cao để thích ứng và ứng phó với các điểm yếu về kinh tế và xã hội, thảm họa, biến đổi khí hậu và các thách thức mới khác; một cộng đồng năng động và hòa hợp, nhận thức và tự hào về bản sắc, văn hóa và di sản của mình.

Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016 cũng đã xác định rõ quan điểm: Tích cực và chủ động hội nhập ASEAN trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN trong các lĩnh vực thuộc trụ cột văn hóa - xã hội, tranh thủ tối đa các cơ hội và nguồn lực để hội nhập và phát triển”.

Giải thưởng ASEAN Số 2026 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh các sáng kiến, sản phẩm, giải pháp công nghệ số có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, giải thưởng ASEAN Số (ASEAN Digital Awards - ADA) đã được Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN - ADGMIN tổ chức thường niên.

Trong các lần tham gia giải thưởng này, Việt Nam là một trong những quốc gia đạt được nhiều thành tích và giải thưởng cao, qua đó góp phần nâng cao đáng kể vị thế của ngành CNTT và Truyền thông, quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu công nghệ số của Việt Nam.

Kế hoạch tổ chức giải thưởng ASEAN Số 2026 đã được các nước ASEAN thống nhất, với vòng chung khảo và lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tiếp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số - ADGMIN lần thứ 6 do Bộ KH&CN Việt Nam đăng cai tại Việt Nam vào tháng 1/2026.

Hiện tại, giải thưởng đã được phát động, với 6 hạng mục, gồm: Sản phẩm cho khu vực công, sản phẩm cho khu vực tư nhân, sản phẩm số cho cộng đồng, sản phẩm nội dung số, doanh nghiệp khởi nghiệp số, đổi mới sáng tạo số.

Giải thưởng ASEAN Số 2026 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh các sáng kiến, sản phẩm, giải pháp công nghệ số có tính ứng dụng trong thực tiễn; khuyến khích khả năng sáng tạo phát triển công nghệ; dự báo xu thế và tiềm năng phát triển công nghệ số; đồng thời, ghi nhận vai trò của công nghệ số trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại các nước ASEAN.

Nhóm phát triển sản phẩm Digital Agricultural Platform thuyết trình trước Ban giám khảo giải thưởng ASEAN Số 2024 tại vòng chung khảo.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), các cơ quan, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng ASEAN Số 2026 trước ngày 15/9/2025 thông qua Thường trực Ban tổ chức ADA Việt Nam, Bộ KH&CN, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Hồ sơ gồm 1 video giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh, có độ dài tối đa 3 phút, định dạng file MP4 và 1 form đăng ký tham dự theo mẫu của Ban tổ chức.

Sau 2 vòng: Tuyển chọn quốc gia và Sơ khảo khu vực, các sản phẩm xuất sắc sẽ được chọn vào Vòng chung khảo. Ở vòng chung khảo tổ chức trực tiếp tại Việt Nam vào tháng 1/2026, đại diện từng nhóm phát triển sản phẩm sẽ thuyết trình trực tiếp trước Ban giám khảo. Ban giám khảo gồm 10 giám khảo do 10 nước ASEAN đề cử tham gia cùng 2 – 3 giám khảo khách mời sẽ chấm trực tiếp, tính điểm và xếp hạng (Vàng, Bạc, Đồng).